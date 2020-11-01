 رئيس الانتخابات بالجزائر: الاستفتاء على تعديلات الدستور يسير بشكل جيد

قال محمد شرفي، رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، إن عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية تسير بشكل جيد في معظم مكاتب الاقتراع.

وأضاف شرفي في تصريحات له عقب الإدلاء بصوته في الاستفتاء بالجزائر العاصمة "من خلال ما سجلته بعد اطلاعي على ما يجري بمختلف مكاتب التصويت في الداخل والخارج، فإن كل المكاتب فتحت أبوابها للتصويت ماعدا منطقة أو منطقتين، لم تتكمن من فتح مكاتبها في الوقت المناسب".

وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ القرارات المناسبة لتمكين المواطنين من أداء واجبهم الانتخابي في ظروف جيدة.

واعتبر أن عدم انطلاق العملية الانتخابية كان في نسبة ضئيلة جدا من مكاتب التصويت وهو لا يؤثر على السير العام للعملية الانتخابية، موضحا أن ذلك يحدث في كل عمليات الاقتراع لأسباب عديدة.

وقال شرفي إن "99% من مكاتب التصويت مفتوحة والعملية الانتخابية تجري بوتيرة عادية"، مؤكدا أن الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور يمثل نفسا جديدا لثورة نوفمبر وانطلاقة للجزائر الجديدة.

ودعا شرفي جميع المواطنين إلى وضع بصمتهم في مسار بناء الجزائر الجديدة وعدم تفويت قطار التاريخ، مضيفا أن العد التنازلي للتغيير انطلق فعليا مع بدء عملية التصويت.