نادية مصطفى وسوما وسليم سحاب يفتتحون مهرجان الموسيقى العربية الليلة

تنطلق، بعد قليل، فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمهرجان الموسيقى العربية، بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، وتحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

وتكرم الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، 12 شخصية في حفل الافتتاح، ساهمت في إثراء الحياة الفنية بمصر والعالم العربي، وهم الشاعر بخيت بيومي، وعازف الناي الدكتور محمد عبدالنبي، وعازف الكمان الدكتور محمود عثمان، والمؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتيريات يحيى مهدي، والمطرب ماهر العطار.

كما تكرم الوزيرة أعضاء فرقة الأصدقاء، واسم الموسيقار الراحل عمار الشريعي، والفنانة منى عبدالغني، والفنان علاء عبدالخالق، والفنانة حنان، والباحثة الدكتورة ماجدة عبدالسميع، وعازف الكمان الدكتور محمد قطب، وفنان الخط العربي مصطفى عمري.

ويتضمن حفل الافتتاح مجموعة مختارة من أعمال عمالقة الفن، جمال سلامة، وحلمي بكر، ومحمد سلطان، ويحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب، ومشاركة الفنانين نادية مصطفى، وأحمد إبراهيم، وسارة سحاب، وإيمان عبدالغني، وأحمد عفت، وأميرة أحمد، ومي حسن، وياسر سليمان، وآيات فاروق، وغادة آدم، وسوما.

ويحيي الحفلات 93 فنانًا، بينهم 82 مطربًا ومطربة، منهم نادية مصطفى، ومدحت صالح، وعلي الهلباوي، وعلي الحجار، وكارمن سليمان، ومي فاروق، ومروة ناجي، وعاصي الحلاني، وهاني شاكر، ومحمد الحلو، ووائل جسار (لبنان)، صابر الرباعي (تونس).

كما يشارك في الحفلات 11 عازفًا، بينهم عازف البيانو عمرو سليم، وعازف العود باسم درويش، وعازف الأكورديون وائل النجار، كما تشارك 7 فرق موسيقية، منها فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي، وفرقة كايرو ستيبس بقيادة الموسيقار وعازف العود باسم درويش، إلى جانب 23 منتخبًا من العازفين.