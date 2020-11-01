علاء قوقة يقدم ورشة عن حرفية الممثل بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

يقدم الفنان والدكتور علاء قوقة ورشة "حرفية الممثل"، ضمن ورش مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الخامسة، برئاسة الفنان مازن الغرباوي، ورئاسة شرفية للفنانة القديرة سميحة أيوب.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، فتح باب المشاركة في الورشة لكل الشباب من جمهورية مصر العربية ومحافظاتها المختلفة، من خلال استمارة مشاركة، واختبار يتم خلاله اختيار الشباب، تحدد موعده يوم 3 نوفمبر الساعة الرابعة عصرا بمقر المجلس الأعلى للثقافة، وتعقد الورشة أيام 17 و18 و19 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، ضمن فعاليات المهرجان.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، يقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والهيئة الدولية للمسرح ITI UNESCO، برئاسة المهندس محمد سيف الأفخم، تقام خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر 2020 فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان مازن الغرباوي، التي كانت أرجئت بسبب جائحة كورونا.

كان مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الخامسة برئاسة المخرج مازن الغرباوي، أعلن جائزة العمل الأول للشباب 2020 (جائزة المخرج عصام السيد) النسخة الثانية، التي تتشكل لجنة تحكيمها من الدكتورة رانيا فتح الله، والكاتبة رشا عبدالمنعم، والدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي.

فاز بالمركز الأول من القاهرة محمد هاشم عن عرض "أصحاب السعادة"، فيما فاز أشرف محمد علي من الإسكندرية بالمركز الثاني عن عرض "ماراصاد"، أما المركز الثالث، فكان من نصيب مايكل مجدي من محافظة الجيزة عن عرض "الدخان".

كان قد تقدم للتسابق 25 عرضا مسرحيا لـ25 مخرجا شابا من كل محافظات مصر، ودخل قبل إعلان تلك النتيجة عروض متميزة للقائمة القصيرة منها عرض "روري صاحب القضية سالفة الذكر" لمصطفى أحمد، و"حكايات شعبية" لعبده بكري، و"المشكلة" لمحمد شبابيك، و"الشاطئ" لضياء الدين زكريا، و"كلهم أبنائي" لنور محمد، و"صدى الصمت" لعبدالباري سعد.