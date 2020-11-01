إعلان باقي إجراءات المرحلتين الأولى والثانية لانتخابات النواب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، عن باقى الإجراءات المتبقية من المرحلتين الأولى والثانية لانتخابات مجلس النواب، وذلك بعد إعلان النتيجة النهائية للجولة الأولى من المرحلة الأولى للانتخابات.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، بدء فترة الصمت الانتخابى لمرشحي المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب اليوم الأحد.

ووفقًا للجدول الزمنى للانتخابات الذي أعلنت عنه الهيئة الوطنية، فإن الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب يتبقى لها قيام الناخبين المصريين بالخارج بطباعة وإرسال بطاقات الاقتراع إلى مقار البعثات الدبلوماسية خلال يومي 2 و3 نوفمبر الجاري، وتستقبل البعثات الدبلوماسية بطاقات الاقتراع خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر، ويجرى التصويت في الداخل يومي 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة للمرحلة الثانية 15 نوفمبر.

وتستأنف الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى من 2 حتى 18 نوفمبر الجاري، ثم يبدأ فيه الصمت الانتخابي، فيما تُستأنف الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من 16 نوفمبر حتى 2 ديسمبرالمقبل ثم يبدأ فيه الصمت الانتخابي.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعدًا أقصاه 3 نوفمبر للطعن على قرار الهيئة بإعلان نتيجة المرحلة الأولى، وتفصل المحكمة فيها خلال 10 أيام اعتبارًا من 4 حتى 13 نوفمبر الجاري، وحددت يوم 17 نوفمبر للطعن على نتيجة المرحلة الثانية، وتفصل المحكمة فيها خلال 10 أيام اعتبارًا من 18 وحتى 27 نوفمبر.

وتضمن الجدول الزمنى قيام الناخبين بالخارج بطباعة وإرسال بطاقات إبداء الرأي إلى مقار البعثات الدبلوماسية يومي 19 و20 نوفمبر بالنسبة للمرحلة الأولى، وطباعتها وإرسالها يومي 3 و4 ديسمبر المقبل بالنسبة للمرحلة الثانية.

وتُجرى انتخابات الإعادة في الخارج بالنسبة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر، وتجرى الإعادة في الخارج بالنسبة للمرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر.

بينما تجرى انتخابات الإعادة في الداخل بالنسبة للمرحلة الأولى يومى 23 و24 نوفمبر، وتجرى انتخابات الإعادة في الداخل بالنسبة للمرحلة الثانية يومى 7 و8 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة النهائية للمرحلة الأولى يوم 30 نوفمبر، وتعلن النتيجة النهائية للمرحلة الثانية يوم 14 ديسمبر.

وأجريت عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح.

وبالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية فسوف تجرى فى 13 محافظة وهى القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.