محافظ بورسعيد: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم اجتماعا تنسيقياً لبحث استعدادات المحافظة لانتخابات مجلس النواب المقرر عقدها يومي 7 و 8 نوفمبر الجاري، وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد ومساعد مدير الامن، ورؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات وغرفة العمليات والأجهزة المعنية.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورها في انتخابات مجلس النواب المقبلة يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الإنتخابية، وتقديم الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين.

وأوضح المحافظ أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية حيث تم توفير عدد كاف من المقاعد بالمدارس تم وضعها بحيث يتم مراعاة التباعد الإجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم .

وحث محافظ بورسعيد المواطنين على المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى باختيار المرشح الذى يريدونه دون تدخل من أحد مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية .

وصرح المحافظ أن هناك غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة سيتم ربطعا بغرف العمليات بالأحياء واللجان الانتخابية بالإضافة إلى لجان سوف تمر علي جميع المراكز الاتتخابية للتأكد من توافر كافة الخدمات اللوجستية واستعداد تلك اللجان علي الوجه الأكمل والتأكد من أعمال الكهرباء والتيار البديل وكذلك النظافة داخل وخارج اللجان من أجل ظهور بورسعيد بصورة مشرفة أثناء الانتخابات.

وشدد المحافظ علي ضرورة توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ومراجعة وسائل الاطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية ومراجعة الإنارة الداخلية باللجان.

وأكد المحافظ على مديرية الشئون الصحية برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لنشر سيارات الإسعاف وتوزيعها بالقرب من المراكز الانتخابية.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارة المرور لرفع السيارات من محيط اللجان، وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.

يذكر أن أجمالى عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة ٩٨ مركزا بإجمالى ١٧٢ لجنة فرعية و ٥١٥ ألف و٧٩٠ ناخبا وناخبة، وتضم الدائرة الأولي قسم أول وثاني بورفؤاد وأحياء الشرق والعرب والضواحي بإجمالي عدد الناخبين ٢٤٨٣٣٧ موزعين علي ٤٦ مركز انتخابي يضم ٩٠ لجنة، ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة ٣٠ مرشح، والدائرة الثانية تضم أقسام الجنوب ١و٢ وأحياء المناخ والزهور بإجمالي عدد الناخبين ٢٦٧٤٥٣ موزعين علي ٥٢ مركز انتخابي يضم ٨٢ لجنة ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة ٢٠ مرشح.