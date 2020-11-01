أحمد ماهر عن "أبليكس": صناع الدواء استغلوني.. وكل اللي بيتقال "هرتلة"

تحدث الفنان أحمد ماهر عن علاقتة بدواء "أبليكس" لإنقاص الوزن، والذي ربط الجمهور بينه وبين الفنان نظرًا للإعلانات التي قدمها الأخير للمنتج على الفضائيات، منذ فترة، خاصة بعد أن قضت محكمة القاهرة الاقتصاية بتغريم الممثل القانوني المسؤول لشركة أبليكس مبلغ 900 ألف جنيه وحبس سنة، وذلك لارتكابه جريمة الإعلان المضلل عن قدرة المنتج، وإضراره بصحة المواطنين.

وقال "ماهر" إنه ليس له علاقة بالدواء من قريب أو من بعيد، وأن كل ما في الأمر هو أنه قدم إعلانات للشركة، ولكن بعد أن أوضح له منتجو الدواء بأنهم صنعوا منتجًا وطنيًا مصريًا خالصًا يساعد في إنقاص الوزن والتخلص من السمنة المفرطة، وهو ما دفعه لتصوير الإعلان.

وأضاف الفنان المصري في تصريحات لـ"الوطن"، أن الشركة المنتجة للدواء سعت لاستغلال اسمه وشهرته ومصداقيته لدى الناس، من أجل جذب الجمهور لشراء الدواء، "الشركة استغلت جمهوري، وأنا ماوافقتش على الإعلان غير لما شوفت تصريح من وزارة الصحة بتداول المنتج".

كما أشار إلى أن منتجي "أبليكس" طلبوا منه تصوير إعلانات أخرى، ولكنه فوجىء بتعاقدهم مع عدد كبير من الفنانين مثل مظهر أبو النجا وأحمد صيام وسميحة أيوب بدرية طلبة وآخرون، "ساعتها قررت ما أكملش معاهم وقولت جات لحد هنا".

وتابع: "اللي بيحصل مؤخرًا شيء مقرف، وأنا مش مطالب إني أطلع أرد على حاجات مليش علاقة بيها، ومفيش تهم موجهة ليا عشان أدافع عن نفسي، كل اللي بيتقال في الموضوع ده مجرد هرتلة مليش دعوة بيها".

واختتم "ماهر" حديثه مستشهدًا بآية قرآنية: "والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما"، في إشاره إلى تجاهله للباطل من الكلام في ذلك الموضوع.

وتصدر اسم منتج "أبليكس"، قائمة التريندات بموقع البحث الشهير "جوجل"، اليوم، بعدما قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بتغريم الممثل القانوني للشركة مبلغ 900 ألف جنيه والحبس لمدة عام، وذلك لارتكابه جريمة الإعلان المضلل عن قدرة المنتج، وعرضه بالقنوات الفضائية دون تصريح من المعهد القومي للتغذية.

وقال الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أنه في إطار خطة الجهاز الهادفة الى حماية المستهلك ضد عمليات الغش والتدليس في الأسواق ومكافحة الاعلانات المضللة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين أن المرصد الإعلامي بالجهاز رصد قيام قنوات "الشاشة"، و"الأسطورة"، و"ستار سينما 2"، و"حبيشة"، و"سينما علي بابا"، و"بانوراما دراما 2"، بالإعلان عن منتج يدعى "أبليكس" بادعاء قدرته علي التخسيس والتخلص من الوزن الزائد.

وخاطب الجهاز المعهد القومي للتغذية بوزارة الصحة لبيان عما إذا كان المنتج المعلن عنه مرخص ومصرح بتداوله من عدمه، وورد كتاب المعهد القومي للتغذية بأن شركة فارما كلينك لم تستكمل إجراءات نقل ملكية المستحضر اليها طبقًا لقرار وزير الصحة.

وتبين من فحص الإعلان أن عبوة المستحضر المعلن عنها مخالفة لما تم التسجيل عليها في المعهد من حيث شكل العبوة وبياناتها، كما أن المستحضر مسجل بالمعهد تحت غرض مستحضر غذائي غني بالألياف بطعم التفاح بالمحلى الصناعي، وهذا الغرض لا يتضمن كونه يساعد على خفض الوزن كما أن مكونات المستحضر، لا تجاوز كونه مستحضر للألياف، إضافة إلى أن الإعلان يتضمن أن تناول المستحضر يغنى عن ممارسة التمارين الرياضية ويصف ممارستها بالفاظ تنقل رسالة سلبية عن الرياضة.

وأضاف "سمير" أن العديد من الشكاوى وردت إلى الجهاز بشأن منتج ابليكس حيث تضرر الشاكيين من تناول المنتج، وأنه لم يؤدِ إلى أي نتيجة معهم بل وتسبب في بعض الأضرار الصحية لديهم.