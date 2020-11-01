تكريم محمد سلطان وحلمي بكر في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية

كُرّم، منذ قليل، كل من الموسيقار محمد سلطان والموسيقار حلمي بكر على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، خلال حفل افتتاح مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ29، وصعد كل من "سلطان" و"بكر" على خشبة المسرح لتسلم جائزة تكريمهما.

وخلال حفل افتتاح أيضًا تم تكريم كل من المطرب ماهر العطار وفرقة "الأصدقاء" والشاعر بخيت بيومي، والذي ألقى قصيدة "أخيرًا بيكرموك يا بخيت" بعد تسلمه جائزة التكريم خلال حفل افتتاح المهرجان، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع القصيدة، ووجه الحضور له التحية على مشواره الفني الذي امتد لستين عامًا في كتابة الأشعار والأغنيات لعدد من كبار الفنانين والمطربين.

وبعد إنتهاء التكريم تم تقديم أغنية جديدة لتحية كبار الموسيقيين في مصر من كلمات هاني عبد الكريم وألحان زياد الطويل وتوزيع موسيقي يحيي الموجي، ومن غناء نادية مصطفى وأحمد إبراهيم وعدد من المطربين في بدء حفل الإفتتاح.

وتبدأ اليوم فعاليات الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان، وتستمر فعاليات المهرجان لمدة 10 أيام متتالية، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة "النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية"، وأوبرا الإسكندرية ودمنهور.

وكانت قد أكدت وزيرة الثقافة، أن الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، تأتي تتويجا لجهود الدولة في الحفاظ على استمرارية رسالة الإبداع والتنوير فى مصر، وتعد دورة هذا العام استثنائية، تعكس إصرار الوطن على تجاوز التحديات.