بريد الوطن.. لطمة الغدر
كتب:
بريد الوطن
10:13 ص | الإثنين 02 نوفمبر 2020
لطمة الغدر
يلاطمه الغدر إذ يستبيح
ليزرع فيه الخضوع القبيح
فيصرعه العزم فى صعقة
تشق عبوس الظلام المشيح
وتعتذر الأرض عن صمتها
لينتفض العدل دون الذبيح
تناحر ثأرٌ بشريانها
يصارعه الدهرَ عزم جريح
وتأسره المفردات فينسج
عزّته صعدة لا تبوح
وتنثره زهرة الزيزفون
لتقشع عنه الزمان الكليح
وصنوان نخل بقلب الكنانة
فى جذعه نفحة للمسيح
يمرّ بقربك طيف الشهادة
يشدد أزر الحسام الكسيح
شهيد بفردوسها فى خلود
وباب جنان بقبر فسيح
سينتفض العنفوان التليد
يشيّد عرش انتصار صبوح
عبدالناصر الكومى
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