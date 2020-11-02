بريد الوطن.. لطمة الغدر

يلاطمه الغدر إذ يستبيح

ليزرع فيه الخضوع القبيح

فيصرعه العزم فى صعقة

تشق عبوس الظلام المشيح

وتعتذر الأرض عن صمتها

لينتفض العدل دون الذبيح

تناحر ثأرٌ بشريانها

يصارعه الدهرَ عزم جريح

وتأسره المفردات فينسج

عزّته صعدة لا تبوح

وتنثره زهرة الزيزفون

لتقشع عنه الزمان الكليح

وصنوان نخل بقلب الكنانة

فى جذعه نفحة للمسيح

يمرّ بقربك طيف الشهادة

يشدد أزر الحسام الكسيح

شهيد بفردوسها فى خلود

وباب جنان بقبر فسيح

سينتفض العنفوان التليد

يشيّد عرش انتصار صبوح

عبدالناصر الكومى

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