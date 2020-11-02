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محمود مسلم

بريد الوطن.. لطمة الغدر

كتب:

بريد الوطن
10:13 ص | الإثنين 02 نوفمبر 2020
لطمة الغدر

لطمة الغدر

يلاطمه الغدر إذ يستبيح

ليزرع فيه الخضوع القبيح

فيصرعه العزم فى صعقة

تشق عبوس الظلام المشيح

وتعتذر الأرض عن صمتها

لينتفض العدل دون الذبيح

تناحر ثأرٌ بشريانها

يصارعه الدهرَ عزم جريح

وتأسره المفردات فينسج

عزّته صعدة لا تبوح

وتنثره زهرة الزيزفون

لتقشع عنه الزمان الكليح

وصنوان نخل بقلب الكنانة

فى جذعه نفحة للمسيح

يمرّ بقربك طيف الشهادة

يشدد أزر الحسام الكسيح

شهيد بفردوسها فى خلود

وباب جنان بقبر فسيح

سينتفض العنفوان التليد

يشيّد عرش انتصار صبوح

                                                                                                                                                عبدالناصر الكومى

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