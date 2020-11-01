تامر حسني يعيد طرح "بألف سلامة" بسبب مشكلة تقنية

أعلن المطرب تامر حسني، إعادة طرح نسخة جديدة من أغنيته الجديدة "بألف سلامة"، وذلك بسبب مشكلة تقنية في النسخة الأولى.

وكتب تامر عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، قائلًا "نهاركم كله خير.. أكيد فرحان باستقبالكم الرائع لأغنية (بألف سلامة)، وأكيد مبسوط إنها في ساعاتها الأولى متصدرة التريند برقم 1، وإنها حققت المركز 33 على مستوى العالم، ولكن الأغنية على يوتيوب فيها مشكلة تقنية محسوسة لبعض الناس".

وأضاف، "أنا من إمبارح بعمل كل المحاولات لتبديل النسخة على يوتيوب، ولما لقيتها هتاخد وقت قررت أنا والشركه المنتجة إعادة نشر الأغنية مرة أخرى ارضاءً للجميع، دا حقكم عليا وعلينا كلنا، أنا وصُناع العمل المحترمين.. واختتم مش هوصيكم بقى عايزين نسمعها تاني كتير نهاركم جميل زيكم".

واعلن تامر منذ أيام إلغاء حفل ألبومه الجديد "خليك فولازي"، والذي كان من المقرر إقامتة في الجونة، ليعلن أن الاحتفال سيُجرى في القاهرة في وقت لاحق.

وأهدى الفنان تامر حسني، أغنية "مش لوحدك" للاعب الأهلي مؤمن زكريا، وشاركه في كليب الأغنية عدد من لاعبي كرة القدم من أصدقاء مؤمن، وطرح الكليب عبر صفحاته الرسمية وقناته الخاصة على "يوتيوب"، وكتب على حسابه الرسمي على فيس بوك، "إهداء إلى كابتن مصر مؤمن زكريا.. معاك وفي ظهرك لحد ما ترجع لجمهورك بمليون سلامة، ربنا معاك يا بطل".

وفي سياق متصل، طرحت شركة "روتانا" الأغنية الثالثة من ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، وجاءت الأغنية بعنوان "فجأة افترقنا" من كلمات محمد عاطف، وألحان تامر علي، وتوزيع موسيقي يحيى يوسف.ونشر "تامر" الأغنية عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، معلقًا: "حصريًا أغنية (فجأة افترقنا).. ثالث أغنية من ألبوم (خليك فولاذي)".