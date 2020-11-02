التفاصيل الكاملة لانفجار ماسورة غاز بدار السلام

ارتفع عدد المصابين في حادث انفجار ماسورة غاز بدار السلام إلى شخصين من بينهم حارس العقار، وقالت التحريات الأولية إن شابا تصادف مروره بمكان الحادث أصيب بقطع في الأذن بسبب الموجة الانفجارية، وأوضحت التحريات أن تسريب غاز نتج عنه موجة انفجارية بمدخل العقار، ما أسفر عن وقوع الإصابات.

وأثبتت المعاينة المبدئية وقوع انفجار بماسورة الغاز بجوار غرفة حاوس العقار، ما أدى إلى تلفيات بمدخل العقار وإصابة حارس العقار ومقيم بذات العقار مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وكذا أحد المارة بالشارع مقيم شارع أشرف حافظ أثناء مروره مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.

كما حدثت تلفيات بإحدى السيارات أمام العقار ماركة 132 ملك شخص مقيم بذات العقار، وكسر بماسورة غاز بوصة ونصف المغذية للعقار أدى إلى تسرب غاز داخل مدخل العقار وحدوث تلفيات بالمدخل ومنور الأسانسير وعلى الفور تم إبلاغ شركة المياه للتواجد بالموقع للإصلاح وإخطار الحماية المدنية للتأمين وشركة الغاز لإصلاح الكسر والإسعاف والكهرباء.

وكشفت تحريات المباحث أن سبب الانفجار هو سقوط مصعد بالعقار مما أدى إلى كسر فى خط غاز بشارع أشرف حافظ بنطاق حى دار السلام وجار التعامل مع تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغا من شرطة النجدة بسماع دوى انفجار وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين انفجار ماسورة غاز وإصابة حارس عقار وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج وجارٍ الوقوف على الأسباب.