الهلالي: الوزراء أصحاب رسالة.. والرسول تحمل ما لم يتحمله بشر

علق الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، على المزايدين في مسألة الإساءة للرسول، قائلا: "لازم نفوت عشان احنا أصحاب رسالة، ودة مش حق يتم الاقتصاص منه ولكن رسالة لابد أن تصل، لما تتخلق بأخلاق سيدنا النبي هترد على الإسلام السياسي لأن الإسلام السياسي قدم الرسول على الخلافة والبيعة والجهاد، والمطلوب أن يكون الإسلام دينا".

وأضاف "الهلالي"، خلال لقاء ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه يجب علينا أن نتمثل بخلق سيدنا محمد على المستوى الفردي، متمنيا عدم الاستدراج نحو الفخ الذي وضعه الإسلام السياسي في الفتنة بالدين.

وأشار إلى أن الرسول لاقى في حياته من الأذى ما لا يلقاه أحد من البشر فصبر، وسبب هذا الصبر لأنه صاحب رسالة، "هضرب مثال بسيادتك وكل الوزراء وبكل المسؤولين طالما نزلتوا العمل العام فأنتم أصحاب رسالة فاستحملوا، وهل لما بتلاقي حد من السفهاء تربص بيك بتنسحب عن رسالتك اللي مقتنع بيها وبتأديها للناس؟ لأ لأنك صاحب رسالة".