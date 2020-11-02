تصل إلى 4 مليون جنيه.. أسعار سيارات بورش الألمانية في السوق المصري

يعد السوق المصري من أكبر الأسواق التي تنتشر فيها ماركات السيارات المختلفة، سواء الأوروبية أو الصينية أو اليابانية، وتعتبر "بورش" الألمانية، من أبرز الشركات التي تحظى بمكانة مرموقة في السوق العالمي.

وتنشر "الوطن"، خلال السطور التالية الطرازات التي تطرح في السوق المصري، من الشركة وأسعارها الرسمية، بحسب وكيلها في السوق.

بورش ماكان

تتوافر السيارة في السوق المصرية بفئتين، مع خيارين من المحرك الأول بسعة 2000 سي سي، ويولد قوة 252 حصانا، وأقصى سرعة 227 كم/ساعة، ويتصل المحرك بناقل حركة مزود بـ7 سرعات، وتبلغ قوة تسارع السيارة 6.7 ثانية، وتستهلك السيارة 9 لتر لقطع مسافة 100 كم.

أما النسخة الثانية تأتي بمحرك سعة 3000 سي سي، ويولد قوة 340 حصانا، وأقصى سرعة 253 كم/ساعة، ويتصل المحرك بناقل حركة مزود بـ8 سرعات، وتبلغ قوة تسارعها 5 ثانية.

وتُصنع السيارة وتُجمع في ألمانيا، وسعر الفئة الأولى بالسوق المصري، مليون و253 ألف جنيه، والأخرى مليون و825 ألف جنيه.

بورش بوكستر

تتوافر السيارة في السوق المصرية بفئتين، مع خيارين من المحرك الأول بسعة 2000 سي سي، ويولد قوة 300 حصانًا، وأقصى سرعة 275 كم/ساعة، ويتصل المحرك بناقل حركة مزود بـ6 سرعات، وتبلغ قوة تسارعها 5.1 ثانية، وتستهلك السيارة 7.4 لتر لقطع مسافة 100 كم.

أما النسخة الثانية تأتي بمحرك سعة 2500 سي سي، ويولد قوة 365 حصانا، وأقصى سرعة 290 كم/ساعة، ويتصل المحرك بناقل حركة مزود بـ7 سرعات، وتبلغ قوة تسارعها 4.6 ثانية.

وتُصنع السيارة وتُجمع بألمانيا، وسعر الفئة الأولى في السوق المصري مليون و477 ألف جنيه، والأخرى بسعر مليونان و152 ألف جنيه.

بورش بوكستر اس

تتواجد في السوق المصرية بمحرك 2500 سي سي، يولد قوة 350 حصانا، وأقصى سعرة للسيارة 285 كم/ساعة، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك موزود بـ7 سرعات، وتسارعها 4.2 ثانية، وتستهلك 4.6 لتر لقطع مسافة 100 كم، وتصنع في ألمانيا، وسعرها في السوق المصري مليون و885 ألف جنيه.

بورش كايين

تتوافر السيارة في السوق المصرية بخمس فئات مختلفة التجهيزات، مع خيارين من المحرك الأول بسعة 3000 سي سي، ويولد قوة 340 حصانا، وأقصى سرعة 245 كم/ساعة، ويتصل المحرك بناقل حركة مزود بـ8 سرعات، وتبلغ قوة تسارعها 6.2 ثانية.

وتأتي النسخة الثانية بمحرك سعة 4000 سي سي، ويولد قوة 550 حصانًا، وأقصى سرعة 286 كم/ساعة، ويتصل المحرك بناقل حركة مزود بـ8 سرعات، وتبلغ قوة تسارعها 4.1 ثانية.

وتصنع السيارة في ألمانيا، وسعرها في السوق المصري يبدأ من 2 مليون و78 ألف جنيه، ويصل إلى 4 مليون و44 ألف جنيه.

بورش كايين اس

تتوافر السيارة في السوق المصرية بفئة واحدة بمحرك سعة 2900 سي سي، ويولد قوة 440 حصانًا، وأقصى سرعة 265 كم/ساعة، ويتصل المحرك بناقل حركة مزود بـ8 سرعات، وتبلغ قوة تسارعها 5.2 ثانية.

وتصنع السيارة في ألمانيا، وسعرها في السوق المصري 2 مليون و388 ألف جنيه.

بورش باناميرا

تتوافر السيارة في السوق المصرية بـ6 فئات مختلفة التجهيزات، مع خيارين من المحرك الأول بسعة 3000 سي سي، ويولد قوة 330 حصانًا، وأقصى سرعة 264 كم/ساعة، ويتصل المحرك بناقل حركة مزود بـ7 سرعات، وتبلغ قوة تسارع السيارة 5.7 ثانية.

وتأتي النسخة الثانية بمحرك سعة 4000 سي سي، ويولد قوة 550 حصانًا، وأقصى سرعة 306 كم/ساعة، ويتصل المحرك بناقل حركة مزود بـ8 سرعات، وتبلغ قوة تسارعها 3.8 ثانية.

وتصنع السيارة في ألمانيا، وسعرها في السوق المصري يبدأ من 2 مليون و779 ألف جنيه، ويصل إلى 5 مليون و 326 ألف جنيه.

بورش 911

تتوافر السيارة في السوق المصرية بفئتين مختلفة التجهيزات، مع خيار من المحرك بسعة 3000 سي سي، ويولد قوة 450 حصانًا، وأقصى سرعة 306 كم/ساعة، ويتصل المحرك بناقل حركة مزود بـ8 سرعات، وتبلغ قوة تسارعها 3.6 ثانية.

وتصنع السيارة في ألمانيا، وسعرها في السوق المصري يبدأ من 3 مليون و456 ألف جنيه، ويصل إلى 3 مليون و783 ألف جنيه.

بورش باناميرا s

تتوافر السيارة في السوق المصرية بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، مع خيار من المحرك بسعة 4000 سي سي، ويولد قوة 550 حصانًا، وأقصى سرعة 306 كم/ساعة، ويتصل المحرك بناقل حركة مزود بـ8 سرعات، وتبلغ قوة تسارعها 4.3 ثانية.

وتصنع السيارة في ألمانيا، وسعرها في السوق المصري يبدأ من 5 مليون و921 ألف جنيه، ويصل إلى 6 مليون و307 ألف جنيه.