ضبط "خاطفة الأطفال" أثناء ذهابهم إلى الدرس في الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، من ضبط "ربة منزل"، في العقد الثالث من عمرها، لارتكابها واقعة خطف طفلتين من أبناء قرية "كفر هلال"، بدائرة مركز بركة السبع، بقصد سرقه الحلي والمشغولات الذهبية، واحتجازهما داخل منزل سكني بمركز زفتى.

وتلقى مدير أمن الغربية، اللواء هاني مدحت، إخطاراً من مأمور مركز شرطة زفتى، بورود بلاغ من أهالي قرية "كفر الجنيدي"، يفيد بضبط المدعوة "شيريهان أحمد أنور"، 29 سنة، مقيمة بقرية "كفر سرنجة"، بمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية، وبرفقتها طفلتان تبلغان من العمر 9 سنوات، قامت باختطافهما.

وعلى الفور، انتقل فريق أمني، بقيادة العقيد أحمد كوهيه، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي زفتى والسنطة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات أن الطفلتين تدعيان "روان. أ. أ"، و"بسملة. ي. م"، تبلغان من العمر 9 سنوات، بالصف الثالث الابتدائي، وتقيمان بقرية "كفر هلال"، بمركز بركة السبع، قامت المتهمة باختطافهما أثناء ذهابهما إلى الدرس بالقرية ذاتها.

ودلت التحريات على أن المتهمة استوقفت مركبة "توك توك"، قيادة المدعو "طلعت. م. ح"، 25 سنة، مقيم بناحية "كفر دمنهور القديم"، واستقلت المركبة وبرفقتها الطفلتان المختطفتان، بقصد سرقة مشغولاتهما الذهبية، وتم التحفظ على المتهمة، واقتيادها إلى ديوان مركز زفتى.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وبمواجهة المتهمة بما أسفرت عنه التحريات، اعترفت بارتكاب عدد من وقائع خطف الأطفال، بهدف السرقة، ويجري حالياً الوقوف على أبعاد نشاطها الإجرامي، وأمرت النيابة العامة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.