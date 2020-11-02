مدبولي للمصريين: التزموا كي لا نتخذ قرارات صعبة لمواجهة كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ بعض الدول لجأت لتطبيق الإغلاق التام لمواجهة فيروس كورونا مؤخرا، ما يدعونا للالتزام بالإجراءات الاحترازية كي لا نصل لمرحلة اتخاذ "قرارات صعبة" قد تضر الكثيرين اقتصاديا.

كان مدبولي ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وذلك بمشاركة وزراء: الأوقاف، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والدولة للإعلام، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، كما شارك مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ونائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.

وحذّر الدكتور مصطفى مدبولي، من أنّه في حال عدم الالتزام، ستضطر الدولة لاتخاذ بعض القرارات الصعبة السابقة، ما قد يضر اقتصاديا ببعض الفئات التي تعمل الحكومة على إقالتها من عثرتها في هذه الفترة.

وطالب رئيس الوزراء، الجميع، بالالتزام بارتداء الكمامة ومراعاة التباعد الاجتماعيّ، مشيرا إلى أنّ عددا من الدول لجأت إلى تطبيق الإغلاق التام مؤخرا، ما يدعونا إلى الالتزام كي لا نصل إلى مرحلة اتخاذ قرارات صعبة قد تضر الكثيرين اقتصاديا.