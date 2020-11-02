مدبولي يوجه بمتابعة تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا بالمدارس والجامعات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توجيها لـ3 وزارات بشأن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" في المدارس والجامعات، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد اليوم.

كان مدبولي ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، بمشاركة وزراء: الأوقاف، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والدولة للإعلام، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، كما شارك مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ونائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس والجامعات، خاصة أنّ لدينا ملايين الطلاب والمدرسين والعاملين في المنظومة التعليمية، مؤكدا ضرورة التنسيق المستمر بين وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والصحة، في هذا الشأن.