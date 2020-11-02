ضبط عصابة بالقليوبية متخصصة في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض علي تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالإكراه بدائرة مركز بنها بأسلوب المغافلة والمفتاح المصطنع، وتمكن ضباط المباحث من ضبط أحد المتهمين وجاري ضبط وتحديد باقي الجناة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء فخر الدين العربي مدير الأمن، إخطارا من العقيد عمرو الجزار مفتش مباحث فرقة بنها، بتعدد بلاغات سرقة السيارات بأسلوب المغافلة والمفتاح المصطنع بدائرة المركز.

جري إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتبين من تحريات المقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز بنها، أن وراء ارتكاب تلك السرقات تشكيل عصابي مكون من عدة أفراد.

بعد تقنين الإجراءات القانونية، تمكن النقيب أحمد رزق معاون مباحث المركز، من ضبط احد المتهمين وهو مسجل خطر مقيم ببلدة زفتي بمحافظة الغربية، والذى اعترف بقيامه بسرقة السيارات أسفل المنازل بدائرة المركز بأسلوب المفتاح المصطنع والمغافلة بالاتفاق مع أربع أشخاص آخرين، وتحرر محضر بالواقعة والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

في وقت سابق تمكن رجال مباحث القليوبية من كشف غموض واقعة سرقة دراجة نارية من قائدها كرهاً عنه بدائرة مركز شرطة بنها وتحديد وضبط الجناة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بتلقيه بلاغا، من أحد الأشخاص "سائق ، مقيم بدائرة مركز بنها"، بأنه أثناء قيادته دراجته النارية بطريق "القاهرة / الإسكندرية الزراعى"، طلب منه شخص مجهول توصيله إلى محطة وقود بدائرة مركز شرطة بنها، ولدى وصولهما إلى إحدى الطرق بدائرة القسم، فوجئ بقيام شخص آخر باستيقافه وتهديده باستخدام سلاح نارى "فرد خرطوش"، وقيام مرافقه بدفعه واستيلائهما على دراجته النارية وهروبهما.

وتم تشكيل فريق بحثى قاده اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، والعقيد عمرو الجزار مفتش مباحث بنها، وبمشاركة قطاع الأمن العام، وتوصلت تحرياته إلى تحديد مرتكبى الواقعة "شخصين - لهما معلومات جنائية ومقيمان بدائرة القسم".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وأسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقررا باتفاقهما على سرقة إحدى الدراجات النارية كرهاً عن قائدها وفى سبيل تنفيذ مخططهما قام أحد المتهمان باستيقاف المجنى عليه بزعم توصيله، واستدراجه لمكان تواجد المتهم الثانى وقيام الأخير بتهديده بالسلاح النارى، واستوليا على الدراجة النارية وهربـا، وتم بإرشادهما ضبط السلاح المستخدم والدراجة النارية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.