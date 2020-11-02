ارتفاع عدد المشاركين في التصويت المبكر بانتخابات أمريكا لـ 94 مليون

ارتفع عدد المشاركين في التصويت المبكرفى الانتخابات الأمريكية لـ 94 مليونا وفقا لما ذكرته قناة "العربية" فى نبأ عاجل

وصوت أكثر من 34 مليون في مراكز الاقتراع المبكر، فيما صوت أكثر من 59 مليون عبر البريد.

ويزور الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أربع ولايات، ضمن جولته الانتخابية الأخيرة، وقبل يوم واحد من موعد الانتخابات، فيما يركز منافسه الديمقراطي، جو بايدن، على ولايتين.

ويسعى ترامب في الحصول على الدعم في أربع ولايات تعتبر أصواتها "حاسمة" هي، نورث كارولينا، وبنسلفانيا، وويسكونسن، وميشيغان، حيث سيعقد مؤتمرات انتخابية، أملًا بكسب أصواتها لإعادة انتخابه رئيسًا للبلاد، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

أما منافسه الديمقراطي جو بايدن فيبحث عن الدعم في اليوم الأخير من الحملة الانتخابية، ضمن ولايتي بنسلفانيا وأوهايو، في سباقه نحو البيت الأبيض.

وتظهر استطلاعات للرأي، تخلف ترامب، بنسبة غير كبيرة، عن بايدن على مستوى البلاد، ويحتدم السباق في عدد كاف من الولايات المتأرجحة، بدرجة تتيح لترامب تجميع الأصوات اللازمة للفوز في المجمع الانتخابي الذي يحدد الفائز، وعددها 270 صوتًا.