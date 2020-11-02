وزير الداخلية يكرم أمين الشرطة لضبط النفس في التعامل مع طفل حدث

كرم محمود توفيق وزير الداخلية، أمين الشرطة من قوة الإدارة العامة لمرور القاهرة، تقديرا لتعامله الرشيد خلال تأديته لواجبه الوظيفي، أثناء استيقافه إحدى السيارات يقودها حدث، أساء إلى شخصه عند طلبه إبراز تراخيص السيارة، وفر هارباً معرضاً حياة الأمين للخطر، والتزامه بسلوك الطرق القانونية فى التعامل مع هذا التجاوز.

وأكد الوزير، التزام رجال الشرطة بتطبيق القانون بكل حسم، مع التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، رغم التحديات والمخاطر التى يتعرضون لها فى المواقف المختلفة، التي قد تصل فى بعض الأحيان، إلى حد التجاوز الشخصى من بعض المخالفين.