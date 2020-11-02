افتتاح معرض "المشغولات اليدوية" لطلاب التربية النوعية بكفر الشيخ

افتتح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، معرض "المشغولات اليدوية للطلاب، اليوم، الذي نظمته كلية التربية النوعية تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي و الدكتور خالد العناني، وبحضور اللواء جمال نور الدين محافظ الأقليم، الدكتورأمانى شاكرعميد كلية التربية النوعية، الدكتور نجلاء الأشرف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور داليا المصري، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية .

وتجول رئيس الجامعة برفقة لحضور بين المعروضات الفنية التى تضمنت إبداعات طلاب كلية التربية النوعية، وقالت الدكتور الدكتورة أمانى شاكر، عميد كلية التربية النوعية، إن أهم الأعمال التي يتضمنها المعرض إنتاج اللوحات الفنية بجميع أنواعها والأعمال والمشغولات الجلدية والمعدنية والخشبية والتابلوهات واكسسوارات، وأعمال النسيج والمعادن وغيرها من أعمال الطلاب الفنية من مشغولات جلدية ولوحات فنية التي تم عرضها بصورة مبتكرة، مؤكدة أن المعرض شارك فيه عدد كبير من الطلاب لعرض إبداعاتهم الفنية وتشجيعهم على صقلها تنميتها.

وأوضحت عميد كلية التربية النوعية قيام المعرض على خامات البيئة البسيطة واستخدامها فى أعمال فنية متكاملة وذلك فى إطار تشجيع ودعم إدارة الجامعة لتنمية مهارات الطلاب وتبنى ما يقدمونه من أفكار و إبداع وتزكية روح المنافسة الشريفة بينهم.

وأضافت أنه جارى الإعداد لتنظيم معرض فني يضم جميع أعمال طلاب كلية التربية النوعية لتسويق المنتجات المتنوعة للمجتمع المحيط بأسعار التكلفة بالإضافة إلى تأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال التدريب على إقامة المشروعات الصغيرة.

من جانبه قال رئيس جامعة كفر الشيخ، إن إدارة الجامعة تولى اهتمامًا كبيرا بالأنشطة الطلابية المختلفة وتشجع طلابها على المشاركة والمنافسة فى جميع الملتقيات الطلابية على المستويات كافة وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للمشاركة الفعالة والهادفة، مشيراً إلى أن المعرض الفنى للطلاب يأتى فى إطار تنمية كفاءة ومهارة الطلاب لإظهار مواهبهم وقدراتهم الفنية وتأهيلهم للمشاركة فى المسابقات.

وأكد أهمية تنظيم المعارض والمشاركة فى المسابقات لإظهار المواهب الفنية وتشجيعها تعزيز ثقافة المنافسة الشريفة بين الطلاب وترسيخ قيم الإبداع والأصالة لتأهيل كوادر طلابية قادرة على المنافسة محليا ودوليا، مشيداً بالمستوى الفنى والإبداعى للطلاب وحث رئيس الجامعة الطلاب على الاستمرار بتنفيذ تلك الأعمال التى تنمى الابتكار والإبداع والفكر لديهم.