كرم جبر: مستعدون للتعاون مع مجلس الشيوخ لدعم الدولة

زار الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، لتهنئته بفوزه برئاسة المجلس والإشادة بجهوده كشخصية قضائية مرموقة.

وقال بيان للمجلس إن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ثمن هذه الزيارة وأثنى على كرم جبر باعتباره يمثل الإعلام المصري، وأكد المستشار على أهمية وسائل الإعلام وأنه يكن لها كل التقدير والاحترام، فهي من ترسم الصورة الصحيحة والصادقة لكل الأحداث التي تمر بها مصر، وأضاف المستشار أنه يقدر الدور الفاعل الذي يقوم به رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وزملائه في هذا التوقيت وعلى ثقة بتقديم المزيد من النجاح على يد هؤلاء المخلصين لعملهم وللوطن.

من جانبه قال كرم جبر، إنه جاء لتهنئة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وأشاد به كاسم معروف وقامة قانونية كبيرة وسيكون مجلس الشيوخ تحت رئاسته مظلة كبيرة للدراسات القانونية والسياسية في هذه الفترة وللسنوات المقبلة.

وأثنى جبر على مجلس الشيوخ الذي يضم شيوخال وشبابا ومتوسطي أعمار وهؤلاء قادرون على تقديم تجربة جديدة وفريدة وغير مسبوقة، وأكد أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على استعداد كامل للتعاون مع مجلس الشيوخ والوقوف في ظهر الدولة المصرية والدفاع عن قضاياها.