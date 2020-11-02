إعلان فتح بعض الطرق بعد الانتهاء من أعمال إزالة آثار السيول

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري، فتح بعض الطرق بعد الانتهاء من أعمال إزالة آثار السيول بها، مع استمرار غلق بعض الطرق، لحين الانتهاء من أعمال صيانتها وإزالة آثار السيول، من خلال معدات الصيانة التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري.

وأعلنت الهيئة في بيان لها إعادة تشغيل الطرق الأتية:

طريق القصير/ قفط، طريق رأس غارب/ الغردقة، طريق طور سيناء/ مفارق فيران، تقاطع وادي وتير مع طريق دهب/ نويبع.

كما أعلنت الهيئة، استمرار الأعمال في طريق الصعيد/ البحر الأحمر (سوهاج– سفاجا)، مع وجود إطماءات وتلفيات في بعض أجزاء من طبان الطريق بالكم (85– 90) من سفاجا، وجار إصلاحها، وإزالة الإطماءات بمعدات الصيانة الخاصة بالهيئة العامة للطرق والكباري.

بالإضافة إلى طريق الشيخ فضل/ رأس غارب، يوجد قطع في أجزاء من الطريق، بمواقع متفرقة في المسافة من كم 40 إلي كم 90 من الشيخ فضل طريق الجيش الحر، فى اتجاه المنيا (قبل نفق سنور)، تم تحويل الحركة على الطريق الصحراوي الشرقي القديم، طريق مفارق فيران/ كاترين.

وجود إطماءات ونحر وقطع في بعض أجزاء من طبان الطريق من كم 40 حتى كم 70، وجار إزالة أثار السيول بمعدات الصيانة الخاصة بالهيئة العامة للطرق والكباري.

وتهيب الهيئة العامة للطرق والكباري بالمواطنين المتحركين على هذه الطرق، استمرار اتخاذ أعلى إجراءات اليقظة والحذر، كما ينصح بعدم التحرك عليها مؤقتا، لحين استعادة كفاءتها بالكامل والإعلان عن ذلك.

وتؤكد الهيئة العامة للطرق والكباري، على تواجد مجموعات الإنقاذ، واستعادة كفاءة الطرق على جميع طرق البحر الأحمر وسيناء، وإنها جاهزة للتدخل فورا.