الكلبة لايكا.. 63 عاما على إطلاق أول كائن للفضاء

ارتبط اسم الكلبة لايكا بالفضاء والدوران حول الأرض، إذ أنها أول كائن ثديي يخرج إلى الفضاء ويدور حول الأرض، وأوّل من فقد حياته نتيجة هذه التجربة، فقبل رحلة لايكا إلى الفضاء لم يكن معروفا إلا القليل عن تأثير رحلات الفضاء على الكائنات الحية.

ولايكا اسم لعدد من سلالات الكلاب، والذي يعني حرفيّاً "النبّاحة"، وهي هي كلبة فضاء سوفيتية تم إطلاقها إلى الفضاء في مثل هذا اليوم 3 نوفمبر من العام 1957، أي قبل 63 عاما، وكان بعض العلماء يعتقدون أن الإنسان لا يمكنه تحمل عملية الإطلاق ولا يستطيع التعايش مع البيئة الفضائية، لذا اقترح المهندسون إرسال الحيوانات أولا لتكون مؤشرا للإنسان.

وفي 11 أبريل 2008 كشفت روسيا رسميا عن نصب تذكاري صغير للايكا تم بناؤه بجانب مرفق الأبحاث العسكرية بموسكو الذي أعد رحلة لايكا إلى الفضاء، والنصب التذكاري يظهر كلبة تقف على قمة صاروخ.

ومن المعلومات المنشورة عن إطلاق حيوانات للفضاء أيضا أنه قد استخدمت الولايات المتحدة في هذا الغرض قردة الشمبانزي بينما اختار الاتحاد السوفييتي استخدام الكلاب وبدأت لايكا تتلقى تدريبات مع كلبين آخرين حتى وقع الاختيار عليها لتقوم بهذه المهمة وتنطلق مع مركبة الفضاء السوفيتية سبوتنك-2 في 3 نوفمبر 1957.

وماتت لايكا بعد بضع ساعات من الإطلاق، غالبا بسبب الإجهاد ودرجة الحرارة المرتفعة، ومحتمل أن هذا بسبب عطل في نظام التحكم بالحرارة. ولكن موعد وفاتها وسببه لم يُعلن عنهما قبل عام 2002، بل كان المعلن أنها عاشت لعدة أيام.

وعلى الرغم من ذلك فإن التجربة أثبتت أن الكائنات الحية يمكنها التعايش مع إطلاق المركبة ودورانها في مدار وتحمل حالة انعدام الوزن التي يكونون عليها في الفضاء، مهدت هذه التجربة الطريق أمام خروج الإنسان للفضاء وأعطت للعلماء أحد أول المعلومات عن كيفيّة تعاطي الكائنات الحيّة مع البيئة الفضائية.

وتقول بعض التقارير إن العلماء الروس كانوا قد خططوا لإخضاع لايكا للقتل الرحيم عن طريق تسميم الطعام الذي كانت ستقتات عليه في الفضاء ولسنوات عديدة، كان الاتحاد السوفياتي يدلي بتصريحات متعارضة مفادها أنها إما نفقت جرّاء الاختناق بسبب نقص الأكسجين عندما تعطلت البطاريات، أو أنه تمّ إخضاعها للقتل الرحيم.

كما دارت الكثير من الشائعات التي تحدثت عن طريقة موت الكلبة، ففي عام 1999 نصت العديد من المصادر الروسية أن لايكا ماتت جرّاء ارتفاع درجة حرارة كابينتها في اليوم الرابع، لكن الحقيقية برزت في أكتوبر 2002 عندما صرّح الدكتور ديمتري ملاشنكوف، وهو أحد العلماء الذين ساهموا في مهمة سبوتنك-2، أن لايكا نفقت بعد 5 أو 7 ساعات من الإطلاق بسبب التوتر الزائد وارتفاع درجة حرارة مقصورتها.

وفي ورقة قدّمها لمجمع العالم الفضائي في هيوستن، تكساس، نصّ "تبيّن أنه كان من المستحيل أن نصنع آلة فعّآلة يمكنها أن تتحكم بالحرارة خلال الوقت القليل الذي تقيدنا به"، وقيل إنه قد تفكك سبوتنك-2 واحترق مع بقايا لايكا أثناء دخوله الغلاف الجوي بتاريخ 14 أبريل 1958، بعد مايزيد عن 5 شهور من إطلاقه و2,570 دورة فلكيّة قام بها.