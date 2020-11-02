ليلة حمراء تقود ربة منزل وعشيقها إلى حبل المشنقة في قنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار محمد الرفاعي، بإعدام ربة منزل قتلت حماتها بمساعدة عشيقها، في نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

بدأت الواقعة حينما انساقت "سميحة.ع.م" ربة منزل وراء نزواتها، ولقاء عشيقها "شريف.م.م" عامل، بمنزل الزوجية، مستغلة سفر زوجها للعمل في القاهرة، لتوفير احتياجات أسرته، واعتادت الزوجة الخائنة على وضع مادة مخدرة(منوم) في الطعام لوالدة زوجها "سمرة.س.ع، 60 عاماً، ليأتي عشيقها إلى المنزل، ويمارسا الجنس، واستمر الوضع لفترة، وفي ليلة الجريمة، كانت والدة زوجها بالخارج، وحينما دخلت فوجئت بها في حضن عشيقها.

وحاول العشيق، وقتها إيهام الجميع، بأنه لص يحاول السرقة، حتى لا يفتضح أمره، وحاول ضرب المجني عليها، ومحاولة الهرب، إلا أنها قاومته، فساعدته الزوجة الخائنة وتمكنا من قلتها، وعقب إلقاء القبض عليهما أقرا بارتكاب الجريمة فأحالتهما النيابة العامة للمحاكمة.

كانت محكمة جنايات نجع حمادى برئاسة المستشار محمد رفاعى و عضوية المستشارين محمد زين و مصطفى الجاحر، قررت في جلس أخرى ، إحالة أوراق عامل لفضيلة المفتى لقيامه بقتل شخصين و إصابة اثنين فى خصومه ثأرية.

تعود أحداث الخصومه إلى عام ٢٠١٤ عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغا بوقوع إطلاق نار على فتحى قنديل عضو مجلس النواب أثناء مروره على الطريق الزراعي، ما أسفر عن مصرع "شكرى عبد المبدى و فرحات محمد" و إصابة "علاء شكرى و عبد الرحمن فهمي"، و أكد التحريات أن مرتكب الحادث "علي.ع.ع"، تربص للمجني عليهم لقتلهم أخذا بالثأر.