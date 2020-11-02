"كايرو ستيبس" تبدأ فقرات اليوم الثاني لمهرجان الموسيقى العربية

بدأت فرقة كايرو ستيبس في إحياء أولى فقرات اليوم الثاني لفعاليات مهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ29، والذي تنظمه وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية.

ويشمل اليوم الثاني من الفعاليات حفل غنائي للفنان على الحجار، والذي من المقرر أن يقدم خلال فقرته مجموعة متنوعة وكبيرة من الأغنيات.

يتواصل على مدار 10 أيام متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة "النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية" وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، وتضم 29 حفلا غنائيًا وموسيقيًا بمشاركة 93 فنانًا من 5 دول عربية هي: "مصر، لبنان، الأردن، العراق، تونس"، بحضور عدد من السفراء والوزراء والفنانين والشخصيات العامة.

كرّمت وزيرة الثقافة 12 شخصية من فرسان الكلمة والنغم هم أعضاء فرقة الأصدقاء اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعي، الدكتورة منى عبدالغني، المطرب علاء عبدالخالق، المطربة حنان، إلى جانب كل من المؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتريات يحيى مهدي، عازف الكمان الدكتور محمد القطب، عازف الكمان الدكتور محمود عثمان، عازف الناي الدكتور محمد عبدالنبي، الباحثة الدكتورة ماجدة عبد السميع، المطرب الكبير ماهر العطار وتسلمه عنه نجله أحمد، فنان الخط العربي مصطفى عمري، الشاعر الكبير بخيت بيومي الذى القى قصيدة مميزة بمناسبة تكريمه.

كما يتم تكريم عمالقة الموسيقى الكبار، الذين تم إهداءهم حفل الافتتاح فى لمسة وفاء تؤكد دورهم الفعال فى إثراء مجال الموسيقى العربية وهم حلمي بكر، محمد سلطان والدكتور جمال سلامة اللذان تسلما تكريمهما بين الجمهور.