"جيران وقتلة".. إعدام قاتلي الطفلين "وليد وحنان" في الدقهلية

جاء القصاص الرادع خلال أسبوع واحد في قضيتين شغلتا الرأي العام بمحافظة الدقهلية "مقتل الطفلين وليد وحنان" بقريتي " ميت الكرماء بمركز طلخا، وميت محسن بميت غمر" ورغم الانفصال الجغرافي في القضيتين إلا أن أوجه التشابه تجسدت في بشاعة الجريمة وجيرة الجاني لأسرتي الضحيتين.

الطفل الإيطالي

ولد الطفل وليد محمد حامد غطاس، 9 سنوات، في إيطاليا، المعروف بـ"الطفل الإيطالي" وأثناء تواجده بقريته لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك في منزل جده، استدرجه جاره وحاول هتك عرضه وعندما صرخ الطفل قتله ووضع الجثة في بدروم منزله، وشارك أسرة الضحية في البحث عنه لمدة 3 أيام حتى كشفته رائحة الجثة التي تم العثور عليها في جوال، مكان ارتكاب الجريمة.

الطب الشرعي: مات بكسر الرقبة

جمال مأمون، محامي المجني عليه، قال: "تقرير الطبيب الشرعي أكد تعاطى المتهم مخدر ترامادول والفياجرا ولا يوجد آثار حيوان منوى على الضحية، ووقعت وفاة الطفل وليد نتيجة كسر بعظمة اللامة نتيجة الخنق بالحبل واليدين، وهو ما يؤكد وجود القسوة في القتل" .

في صباح الأحد نفذت مصلحة السجون حكم الإعدام في "أحمد شعبان عوض الحداد، 28 سنة" بعد عام ونصف من تأييد محكمة النقض الحكم الصادر بإعدامه من محكمة جنايات المنصورة بعد اعترافه بارتكاب الجريمة واستنفاد كافة مراحل المحاكمة.

في ظلام الليل دخل به 4 من أسرته لدفنه في مقابر الأسرة بالقرية، إلا أن أهالي القرية شعروا بهم وعرفوا بإعدامه لتنطلق الزغاريد في بيت" وليد" لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات، ويتقبل جده التعازي فيه، بعد أن سافر والده إلي إيطاليا.

"حنان" جارتها قتلتها لتسرق قرطها الذهبي

لم يختلف الحال في بيت الطفلة "حنان أشرف نبيل الغباشي" بقرية "ميت محسن" فور علمهم بتنفيذ حكم الإعدام في القاتلة، في الذكرى الرابعة لجريمة القتل البشعة، بسبب عدم العثور على جثة المجني عليها بعد أن دفنت في القمامة.

القاتلة وضعت جثة الطفلة داخل شيكارة، بعد ان خنقتها لسرقة قرطها الذهبي، وفي الصباح سلمت الشيكارة لجامعي القمامة في القرية، لينقلوها إلي مصنع تدوير القمامة في أجا، ولم يتمكن رجال البحث الجنائي من الوصول إلي الجثة، ليعلموا أنه بعد فرز القمامة تذهب المخلفات الصلبة إلي مصنع تدوير القمامة في "قلبشو" فينطلقوا إلي هناك، ليجدوا أن مصير المخلفات يكون التسوية والدفن في أماكن النفايات لتفشل الأسرة في دفن ابنتهم.

الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة قضت في 17 نوفمبر 2017 بإعدام المتهمة "إسلام.ع.م.ش" 23 عاما، بقتل الطفلة حنان أشرف نبيل الغباشى 3 سنوات، لسرقة قرطها الذهبي وحذائها، في 10 أكتوبر 2016، لمرورها بضائقة مالية، وتخلصت منها بوضع جثتها في شيكارة وإلقائها في سيارة نقل القمامة إلي مقلب أجا ثم إلي مقلب " قلابشو" لينفذ الحكم في القاتلة وترتاح أسرة الضحية.