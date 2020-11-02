المجلس العربي يطلق النسخة الثانية من يوم المرأة العربية

أطلق المجلس العربي للمسئولية المجتمعية، النسخة الثانية من يوم المرأة العربية، تحت رعاية جامعة الدول العربية، وهو المنتدى الأول من نوعه للمرأة والمسئولية المجتمعية تحت مظلة الجامعة، وبالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية والشركاء.

وبدأت الاحتفالية بالنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم الوقوف دقيقة حداد على روح الدكتورة فرخندة حسن رئيس المجلس القومي للمرأة الأسبق، والذي وافتها المنية قبل أيام.

المكرمين الداعمين للمرأة

وافتتحت الدكتورة راندا رزق الأمين العالم للمجلس العربي فعاليات المؤتمر، حيث رحبت فيها بالشخصيات المكرمة خلال المؤتمر من القيادات النسائية المصرية والعربية، وكذلك المكرمين الداعمين للمرأة.

بينما أكد الدكتور نزار سامي الأمين العام المساعد للمجلس العربي خلال كلمته، أن المجلس لها رؤية مختلفة للمسئولية المجتمعية والتي تركز على ضرورة القيمة المضافة وليس فقط الأنشطة الخيرية، لافتا إلى عمل المجلس على دعم أنشطة تمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والفئات المهمشة، بالإضافة إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال، وأيضا التحول الرقمي ومساعدة المؤسسات على ذلك.

تكريم السيدات الرائدات

وشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد أبوالغيط، المجلس في تكريم السيدات الرائدات، اللاتي حصلن على جائزة المسؤولية المجتمعية لهذا العام وفق لمعايير موضوعية لاختيارهن في 4 ميادين أساسية تضم الثقافة والدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والإعلامية والدولية والتنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية وتمكين المرأة والشباب.

دعم المرأة العاملة الغير منتظمة

وعُقد المؤتمر أيضًا، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة لشؤون الهجرة IOM، ومتطوعي الأمم المتحدة UNV، وجامعة المستقبل في مصر، وبنك الإسكان والتعمير، بالإضافة إلى مشروع دعم المرأة العاملة الغير منتظمة كوكاكولا مصر، وبرعاية إعلامية من مجموعة قنوات MBC الأمل.

وحصل على جائزة أوسكار للمسئولية المجتمعية، يسرية لوزا رائدة العمل التنموى بالعالم العربى، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والسفير السويدي يان تيسليف.

برنامج لتمكين المرأة

كما حصل الدكتور حسن غانم، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان على جائزة أفضل برنامج لتمكين المرأة، بينما تم تكريم سيدة الأعمال المصرية وعضو المجلس القومى للمرأة للعلاقات الخارجية واللجنة الريفية راوية منصور، وسحر السلاب عضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والدكتورة سحر عطية رئيس قسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، كسيدات رائدات أعمال ومسئولية مجتمعية.

وكرّم المجلس أيضًا الدكتورة نعيمة القيصر ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتورة زينب مكي عضو المجلس القومى للمرأة، وسهير عوض مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، وإيناس حمد خبير إقليمي ببرنامج الامم المتحدة للمتطوعين بالوطن العربي.

وفي فرع قيادات الإعلام والثقافة والمسئولية المجتمعية تم تكريم كلا من: "الدكتورة مني الحديدي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وداليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر، ومريم فرج مديرة المسئولية الاجتماعية لمجموعة MBC، والدكتور هشام سليمان الكاتب والمنتج السينمائي المصري.

وفي مجال القيادات الشبابية تم تكريم كلا من: "جيلان المسيري نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمكتب مصر، وشيرين شاهين المدير الإقليمي للقطاع الحكومي والاتصالات بشركة كوكاكولا".

شركاء المسئولية المجتمعية

وفي السياق ذاته، تم تكريم شركاء المسئولية المجتمعية من القيادات النسائية العربية، وعلى رأسهم نورة بنت خليفة بن عبدالعزيز آل خليفة، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة ميد بوينت للتصميم من البحرين، بينما حصلت كوثر الجوعان رئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام من دولة الكويت على جائزة المرأة في الأمن والسلام.

وحصلت على جائزة القيادات نسائية وريادة الأعمال، لبني القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي بدولة الأمارات، ونورة خليفة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي العام من دولة الإمارات.

ومن سوريا حصلت الدكتورة دلال مقاري المدير المؤسس لمعهد دراما بلا حدود الدولي على جائزة المسئولية المجتمعية في الثقافة والإعلام، وأيضًا تكريم سيد حنفي رجل الأعمال لدوره في دعم أنشطة التنمية المستدامة وتمكين المرأة والتعليم في منطقة المقطم الخليفة، والخبير التربوي دكتور وليد أبو شقرة رئيس مجلس مؤسسة إيسول للتعليم، والدكتور محمد إبراهيم رئيس مجموعة شركات نهضة مصر.

وفي الجلسة الأخيرة تم عرض عدد من الأفلام الوثائقية للسيدات المكرمات حول إنجازاتهن ومشاريعهن الخاصة بدعم أنشطة المسؤولية المجتمعية، وعلى رأسهن السيدة دلال مقاري، ونورا خليفة السويدي، والشيخة نورة بنت خليفة بن عبد العزيز آل خليفة.

وإيمانا بدور الشباب في المسئولية المجتمعية، قدّم المؤتمر عدد من طلبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، وهم يوسف إبراهيم وعلا أبوالغيط ولبنى أسامة.