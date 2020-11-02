"الأعلى للإعلام" ونقابة أطباء الأسنان يضعان كودا للظهور الإعلامي

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس، اجتماعا غدا، مع وفد من نقابة أطباء الأسنان برئاسة الدكتور إيهاب هيكل، وذلك للاتفاق على المعايير والأكواد الخاصة، بتنظيم عملهم مع الإعلام.

ومن المقرر أن يبحث اللقاء الذي يعقد في الواحدة ظهرا بمقر المجلس في ماسبيرو، سبل التعاون في مجال التعامل مع الأخبار الخاصة بهم.

وكان الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، طالب في تصريحات سابقة له كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، بمنع ظهور أطباء الأسنان على الفضائيات، إلا بعد الحصول على تصريح من النقابة بموافقتها على الظهور الإعلامي، للحد من فوضى الظهور الدعائي لأطباء الأسنان، والترويج لأنفسهم بحملات مدفوعة الأجر لهذه القنوات.

وحذر نقيب أطباء الأسنان من هذه الحملات، التى تستهدف اصطياد المرضى، بأساليب تغيب عنها المصداقية والمهنية، ما يمثل تضليل للمرضى ويضر بالمهنة، مشيرا إلى فوضى الإعلان عن منتجات مجهولة المصدر، أو ظهور الأطباء بشكل دعائي وتسويقي، في البرامج الإعلامية.

وطالب هيكل رئيس المجلس الأعلى للإعلام، بعدم السماح بظهور الأطباء عبر الشاشات، إلا بعد التأكد من موافقة النقابة للتأكد من هوية الطبيب وتخصصه، وعدم عرض إعلان للطبيب عن نفسه سواء بعرض تليفوناته، أو مكان الوصول إليه، فضلا عن عدم الاستعانة بحالات المرضى في البرامج للشرح أو للترويج لإنجازات طبية، أما فيما يعرضه الطبيب من معلومات طبية قد تكون مغلوطة.

وأكد نقيب أطباء الأسنان، أن النقابة تحتفظ بحقها فى مقاضاة الطبيب والقناة، التي سمحت بعرض هذه المعلومات الخاطئة علي شاشاتها، وناشد هيكل رئيس الأعلى للإعلام التعاون مع النقابة للحد من هذه الظاهرة حفاظا على صحة وسلامة المرضى من هذه الحملات الدعائية التى تضر بالمهنة والمريض.