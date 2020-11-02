عاجل.. "مؤشر أفضل الدول 2020": مصر بالمركز الـ36 في العالم

كشف تقرير حديث صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن احتلال مصر للمركز الـ36 عالمياً خلال عام 2019، في "مؤشر أفضل الدول لعام 2020".

وقال التقرير، الذي اطلعت "الوطن" على نسخة منه، إن مصر جاءت في المركز الـ40 خلال عام 2018، قبل أن تتقدم 4 مراكز لتصبح في المركز الـ36 عالمياً، حسب "التقرير".

وأوضح "معلومات الوزراء"، أن شبكة "يو إس نيوز آند وورد ريبورت"، تصدر مؤشر "أفضل الدول"، متضمناً 73 دولة حول العالم.

وأوضح أن "المؤشر" يقيس مدى أفضلية الدول بناءً على 9 مؤشرات فرعية، هي كل من ريادة الأعمال، والمغامرة، والمواطنة، والتأثير الثقافي، والتراث، والمحركات، وبيئة الأعمال، والقوة، وجودة الحياة.

وأشار المركز إلى أن مصر تحتل المركز الثاني هذا العام عربياً في المؤشر، بناءً على قوتها الاستراتيجية، والسياسية، والثقافية، وتراثها التاريخي، وقدرتها على مواكبة التغيير ودفع عجلة التنمية.

وحسب "التقرير"؛ فإن أعلى 3 دول في "المؤشر" هي كل من سويسرا، وكندا، واليابان.

وجاءت مصر في المركز الـ54 عالمياً في مؤشر جودة الحياة الفرعي داخل التقرير خلال عام 2019، بعدما كانت في المركز 75 خلال عام 2018، بتقدم قدره 21 مركزا.

وجاءت مصر في المركز الـ25 عالمياً، بحسب التقرير، في مؤشر القوة، بعدما كانت في الـ29 خلال عام 2018.

أيضاً تحسن مؤشر "بيئة الأعمال"، لتأتي مصر في المركز الـ69 عالمياً، بعدما كانت في الـ74، وبقيت مصر في المركز الـ13 عالمياً في "التراث".

وتقدمت مصر أيضاً، بحسب التقرير، في أكثر من مؤشر فرعي آخر؛ فجاءت في المركز الـ32 عالمياً في "التأثير الثقافي" مقارنة بالـ34 خلال عام 2018، وجاءت بالمركز الـ65 في "مؤشر المواطنة" بعدما كانت في الـ69، كما جاءت في المرتبة الـ39 في مؤشر "المغامرة" بعدما كانت في المركز الـ48، وجاءت بالمركز الـ52 عالمياً في ريادة الأعمال بعدما كانت في الـ57، والمركز الرابع عالمياً في مؤشر "المحركات".