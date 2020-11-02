هجوم على كنيس يهودي بعد 24 ساعة من اقتحام 30 تركيًا كنيسة بوسط فيينا

أفادت وسائل إعلام نمساوية، مساء اليوم الاثنين، بوقوع هجوم على كنيس يهودي وإطلاق نار في وسط فيينا، فيما أكدت الشرطة انتشارها في منطقة الحادث.

ويأتي الهجوم بعد يومين من اقتحام 30 شابا تركيا، كنيسة أنطون فى الحى العاشر بالعاصمة النمساوية فيينا، وهم يرددون هتافات عنصرية، وقاموا بأعمال شغب داخل الكنيسة حيث ركلوا المقاعد.

وقالت مصادر فى الشرطة النمساوية، إن الحادث لم يسفر عن أى أضرار، وقد هرب الشباب فور وصول الشرطة بعد بلاغ من كاهن الكنيسة.

وأشارت المصادر إلى أن مكتب حماية الدستور ومكافحة الإرهاب تولى فورا التحقيق فى القضية، وقد قامت الشرطة بفحص 10 من المراهقين وتمكنت أيضًا من تحديد هويتهم.

يشار إلى أن الشرطة النمساوية ترجح أن تكون هذه المجموعة من العناصر التركية المتطرفة التى نفذت أعمال شغب سابقة فى نفس المنطقة قبل شهور.

وذكرت التقارير المحلية أن الهجوم على الكنيس اليهودي، استهدف أكبر كنيس يهودي في فيينا يقع في ساحة شويدنبلاتز، متحدثة عن إصابة رجل شرطة بإطلاق نار.

بدورها، أكدت الشرطة عبر "تويتر" أنها تنفذ عملية واسعة في المنطقة الأولى بفيينا، مشيرة إلى انتشار كثيف لقواتها للتعامل مع الوضع.

وأفادت بوقوع عمليات عدة لتبادل إطلاق النار، لافتة إلى وجود إصابات، ودعت الناس إلى تجنب زيارة المواقع العامة في المنطقة.