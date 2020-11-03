"جامع": مصر حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادي العربي الأفريقي

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون الاقتصادى العربى الأفريقى المشترك باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمنطقة وتحفيز اقتصاديات الدول العربية والأفريقية وتنشيط حركة التجارة الإقليمية وتعزيز الاستثمارات العربية الأفريقية المشتركة بما يسهم فى فتح أسواق جديدة للقطاعات السلعية والخدمية بالأسواق الدولية والإقليمية. جاء ذلك فى سياق الكلمة التى ألقتها الوزيرة أمس بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزارة خلال فعاليات افتتاح الدورة الثالثة والعشرين من مؤتمر ومعرض «الاستثمار العربى الأفريقى والتعاون الدولى» الذى ينظمه اتحاد المستثمرات العرب بمقر جامعة الدول العربية ويستمر حتى 5 نوفمبر، بحضور دينيس نياكريرو، قرينة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية وفجر آل خليفة، عضو منظمة ويليام جلاسر الدولية والدكتورة هدى يسى رئيس الاتحاد، بجانب عدد كبير من الوزراء وممثلى الحكومات العربية والأفريقية وممثلى القطاع الخاص.

وقالت «جامع» إن استكمال فعاليات المؤتمر والمعرض بمدينة الجلالة يعكس أهمية هذه المنطقة ومستقبلها الواعد فى جذب الاستثمارات خاصةً باعتبارها إحدى أهم المناطق التى تتمتع بكل المقومات الاقتصادية والطبيعية واللوجيستية التى تمكنها من أن تصبح منصة تجارية واستثمارية تسهم فى تنشيط حركة التجارة الإقليمية ودفع عمليات التكامل الإقليمى العربى الأفريقى المشترك.

الوزيرة: نسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنشيط حركة التجارة وتعزيز الاستثمار في المنطقة

وأوضحت الوزيرة أن الاقتصاد المصرى شهد على مدار السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً مع قيام الحكومة بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى والعمل على تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة وتهيئة مناخ الأعمال لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال حزمة من السياسات الاقتصادية التى كان لها أبلغ الأثر فى جعل مصر الوجهة الاستثمارية الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى أفريقيا وفقاً لتقرير مؤشرات الاستثمار العالمية لعام 2019 والصادر عن «الأونكتاد».