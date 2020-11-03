"الشباب والرياضة" بكفر الشيخ تطلق حملة "شارك بصوتك.. كن إيجابيا"

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، حملة "شارك بصوتك.. كن إيجابيا" وذلك لحث المواطنين على المشاركة فى انتخابات برلمان 2020 التي تجري يومي 7 و8 نوفمبر الحالي في كفر الشيخ، حيث شهدت مديرية الشباب والرياضة استعدادات مكثفة للعملية الانتخابية، فى إطار الحملة القومية التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار "شارك.. كن إيجابي"، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة للحث على المشاركة في مجلس النواب 2020م، تحت إشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وأكدت مديرية الشباب والرياضة في كفر الشيخ، على أهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات البرلمانية لأفراد المجتمع بصفة عامة، والشباب بصفة خاصة باعتبارها واجبا وطنيا على كل مواطن له حق الانتخاب لاختيار من يمثله، ويخدم بلده بإخلاص وأمانة، لافتاً إلى أن مديرية الشباب والرياضة أطلقت العديد من الحملات التثقيفية والتوعوية، فى إطار نشر الوعى السياسى لحث الشباب على المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 يومي 7 و8 من شهر نوفمبر الجارى بـ 13 محافظة من بينها محافظة كفرالشيخ.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إنه جرى وضع لافتات على أسوار مراكز الشباب حرصاً من الوزارة على دعم وتحفيز الشباب للمشاركة بالعملية الانتخابية، مؤكدا على اهمية نشر الوعي والتثقيف السياسي لحث الشباب بالمشاركة في الإنتخابات البرلمانية المقبلة واختيار من يمثلهم، مؤكداً أن اللقاءات التوعوية تستهدف أعضاء مراكز الشباب والكوادر الشبابية، بحضور أساتذة الجامعات وخبراء متخصصين فى العلوم السياسية والقانون الدستورى، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والضوابط العامة التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة للحفاظ على سلامة المشاركين بمراكز الشباب والتى تنفذها إدارة البرلمان والتعليم المدنى.

وأكد عزت محروس، على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بمقار مراكز الشباب التى تم فيها العملية الانتخابية، مؤكدا على تطهير وتعقيم المقارات والتأكد من جاهزية المنشآت الرياضية للحفاظ على سلامة المواطنين والناخبين فى سير العملية الانتخابية.