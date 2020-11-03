في انتخابات أمريكا.. الشعب "يصوت" والهيئة الناخبة "صاحبة القرار"

بعد استعدادات ضخمة ومناظرات مثيرة للجدل، انطلقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية، اليوم، التي يتنافس فيها 6 مرشحون، أبرزهم الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، نائب الرئيس السابق، وسط متابعة مكثفة وترقب بالعالم أجمع.

وبدأ التصويت بإدلاء ناخبي قرية صغيرة هي "ديكسفيل نوتش"، التي كانت أول محطات الانتخابات، بأولى الأصوات بحلول منتصف ليل الثلاثاء.

ومع انطلاق التصويت، الذي يرتكز على البريد هذه المرة، اهتم الكثيرون بمعرفة تفاصيل اانتخابات التي تعتبر الأكثر تعقيدا بالعالم، كونها تتم عبر الاقتراع العام غير المباشر، التي تعتمد على الهيئة الناخبة أو ما يسمى "المجمع الانتخابي" لحسم هوية الرئيس الجديد.

وترصد "الوطن" أبرز المعلومات عن الهيئة الانتخابية الأمريكية، وفقًا لـ"فرانس24" و"أ ف ب"، كالتالي:

1- تتولى الهيئة الانتخابية مهمة انتخاب رئيس البلاد ونائبه، لتكون بتلك هي الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ذلك النظام.

2- لم يتغر النظام الانتخابي بالولايات المتحدة من 233 عامًا، رغم عدة محاولات من الكونجرس لإجراء تعديلات أو لإلغاء الهيئة الناخبة، كونه يثير الجدل بالبلاد.

3- نظم دستور 1787 الأمريكي نظام الانتخاب الرئاسي بالاقتراع العام غير المباشر في دورة واحدة، وحدده "الآباء المؤسسون"، من ببنهم جورج واشنطن وتوماس جيفرسون كتسوية بين انتخاب رئيس بالاقتراع العام المباشر وانتخابه من قبل الكونجرس وفق نظام اعتبروه غير ديمقراطي.

4- وفقا للنظام، يجب على المرشح الرئاسي حصد الغالبية المطلقة من أصوات الهيئة الناخبة، أي 270 من 538 صوتا، للفوز بمقعد البيت الأبيض.

5- يبلغ عدد أعضاء الهيئة الناخبة 538 فردًا.

6- يكون أغلبهم مسئولون منتخبون أو مسؤولون في أحزابهم، لكن أسماءهم لا تظهر في بطاقات الاقتراع، كما أن هوياتهم غالبا غير معروفة للناخبين.

7- لتحديد الفائز، يلتقي أعضاء الهيئة في عواصم ولاياتهم مرة في أربع سنوات، وتحديدا بعد التصويت.

8- يتم توزيع كبار الناخبين على الولايات الخمسين والعاصمة الاتحادية واشنطن، وفقًا لعدد ممثلي كل منها في الكونجرس.

9- يجتمع كبار الناخبين في ولاياتهم ويدلون بأصواتهم في أول يوم اثنين بعد ثاني يوم أربعاء في ديسمبر، لاختيار الرئيس ونائب الرئيس، وفقا للدستور، والذي يصادف هذا العام يوم 14 ديسمبرالمقبل.

10- كما يمكن لكبار الناخبين التصويت لأي من المرشحين الاثنين، بصرف النظر عن نتائج التصويت الشعبي.

11- قررت المحكمة العليا، قبل فترة وجيزة هذا العام، أنه يمكن للولايات معاقبة كبار الناخبين الذين يمتنعون عن التصويت بوضع قوانين ترغمهم على الاقتراع بحسب نتيجة التصويت الشعبي في تلك الولاية.

12- وفقًا للمجمع الانتخابي، فإن الحصول على غالبية أصوات الناخبين لا يعني الفوز بالاقتراع.

13- تعتبر ولايات فلوريدا وأيوا وبنسلفانيا وميشيغان، من الجبهات الحاسمة بالتصويت.

14- خلال الفترة بين 1796 و2016، أعطى 180 من كبار الناخبين أصواتهم إلى غير المرشح الرئاسي أو نائبه الفائز بالولاية.

15- سبق أن وصل 5 رؤساء للبيت الأبيض بتصويت الهيئة رغم خسارتهم بالاقتراع الشعبي، أولهم جون كوينسي أدامز عام 1824، وأبرزهم جورج بوش الابن في عام 2000.

16- وتكرر ذلك السيناريو أيضا بانتخابات الرئاسة الماضية، ففي انتخابات 2016، حصلت المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون على نحو ثلاثة ملايين صوت مقارنة بمنافسها الجمهوري دونالد ترامب، لكن هذا الفارق لم يمنع الملياردير من الفوز برئاسة الولايات المتحدة خلفا لباراك أوباما.