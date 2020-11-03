انطلاق مبادرة مكافحة أمراض السمنة والأنيميا والتقزم بالقليوبية

انطلقت المبادرة الرئاسية للمسح القومي لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم بين طلاب المدارس الابتدائية بالقليوبية، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة".

وأوضح الهجان أنه جرى التنسيق والتعاون مع مديريتي التربية والتعليم والصحة وهيئة التامين الصحى بالمحافظة، لاستهداف تلاميذ المدارس الابتدائية الحكومية والخاصة للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا، التقزم، والسمنة".

وأكد المحافظ اتخاذ كل الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا، وتقديم الدعم اللازم للمبادرة لتحقيق أهدافها لارتفاع نسبة الإصابة بالمحافظة إلى مايقرب من 60 %.

وقال دكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، إن الحملة تستهدف تلاميذ المرحلة الابتدائية، موضحا أن كل حملة بها 3 أطباء و3 زائرات صحية وتتولى هذه الأطقم الطبية تسجيل البيانات وقياس الطول والوزن وإجراء التحاليل الطبية.

في سياق متصل أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية بقيادة الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، استمرار العمل في المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، التي يجري تنفيذها في 11 إدارة صحية للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاج "الاعتلال الكلوي"، من خلال فرق طبية ثابتة ومتحركة لتقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين بالمجان، وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأكد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه جرى فحص 606 آلف و900 مواطن، من مستهدف المبادرة بالقليوبية والتي انطلقت 19 سبتمبر الماضي وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن المبادرة بمحافظة القليوبية تستهدف فحص مليون و167 ألفا و383 مواطنا، وصرف العلاج اللازم لهم وعمل قرارات على نفقة الدولة للعلاجات الشهرية.

ومن ناحيتها أكدت الدكتورة نجلاء مهدى مدير الرعاية الصحية بمديرية الصحة بالقليوبية، أن المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر والمتابعة والفحص للحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، كما تستهدف المبادرة جميع المواطنين فوق الـ40 عاما، كذلك المواطنين من 18 إلى 40 عاما والمسجلين لدى قاعدة بيانات 100 مليون صحة بإصابتهم بارتفاع في نسبة السكر وارتفاع بالضغط.

وأشارت، إلى أن الخدمات المقدمة للمواطنين تشمل التوعية للمواطنين، والكشف المبكر عن مرضى السكر، والضغط وأمراض السمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج الشهري، وذلك من الساعه 9 صباحا وحتى 9 مساء، وسوف يتم الإعلان عن أماكن تقديم الخدمة من خلال الإدارات الصحية.