عمرو دياب عن "الجو جميل": من أحلى أغنياتي

طرح الفنان الكبير عمرو دياب، أغنيته الجديدة "الجو جميل" منذ أيام عبر إحدى خدمات شركات الاتصالات المصرية، وهي إحدى الأغنيات المحتمل طرحها ضمن أغنيات البومه الجديد.

"الجو جميل" من كلمات الشاعر محمد القاياتي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد عادل، وماستر أمير محروس، وتم تسجيلها في أستوديو "إم ساوند".

وتعد الأغنية هي التعاون الأول بين عمرو دياب والشاعر محمد القاياتي والموزع أحمد عادل.

وعلمت "الوطن"، أن سبب التعاون بين الثنائي والهضبة، هو الملحن محمد يحيى الذي عرض فكرة الأغنية وكلماتها على عمرو دياب، فأعجب بها بشدة وقرر على الفور تسجيلها لدى أمير محروس.

ومن شدة إعجاب "دياب" بالأغنية، قرر غنائها مرتين خلال حفله الأخير بمدينة الجونة على هامش حفل ختام مهرجان الجونة، وقال عنها أنها من أفضل الأغنيات التي قدمها في الفترة الأخيرة، وشدد على "أحلى" كلماتها، وقام بغنائها بدون موسيقى وطلب من الجمهور حفظ كلماتها معه قائلًا :" انا هغني الأغنية وأنا والله ما حافظها"، ثم طلب من "عياد" أحد عازفي الفرقة عزف اللحن بالطبلة، وطلب من الجمهور الغناء معه.

وشهد هذا الصيف حضورًا قويًا للهضبة، والذي طرح مع بداية الصيف أغنيته "يا بلدنا يا حلوة" التي تصدرت قوائم تطبيقات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعي، وطرح بعدها أغنيته "أماكن السهر" التي حققت نسب مشاهدات مرتفعة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وكذلك تطبيقات الموسيقى المختلفة ثم اكملها بطرح أغنية "أهي أهي" مع إحدى المطربات اليونانيات.