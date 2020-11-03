النائب محمد إسماعيل: البروتوكول بين الكنيسة والحكومة "تاريخي"

وصف النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة السكان بالبرلمان، بروتوكول التعاون بين الحكومة ممثلة في وزارة الهجرة والمصريين بالخارج والكنيسة المصرية لمواجهة الهجرة غير الشرعية والذى وقعه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، بـ"التاريخي وغير المسبوق في تاريخ مصر الحديث"، خاصة أن هذا الملف ليس مسئولية الحكومة وحدها وإنما جميع المؤسسات.

وقال "إسماعيل"، في بيان أصدره اليوم، أن توقيع هذا البروتوكول في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، والتي كان قد أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتدى شباب العالم ديسمبر 2019، يؤكد حرص "مكرم" على مساهمة الكنيسة المصرية مع الدولة في مواجهة ظاهرة الهجرة، مؤكدًا أن الكنيسة المصرية بقيادة قداسة البابا تواضروس الثاني كان ولايزال وسيظل لها مواقفها التاريخية والمشرفة تجاه مصر وشعبها العظيم.

ووجه تحية قلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على تصريحاته التي أكد فيها أن الكنيسة تدعم توفير الفرص للشباب دون تمييز، معتبرًا إشادة البابا بما تقوم به وزارة الهجرة من جهود كبيرة في توعية أبنائنا بالخارج والحرص الدائم على ربطهم بالمؤسسات الدينية في مصر، دليل قاطع على النجاحات الكبيرة التى حققتها السفيرة نبيلة مكرم في تلك الملفات.

وأضاف النائب محمد إسماعيل، أن البابا تواضروس الثاني عبّر عن كل المصريين في إشادته بدور السفيرة مكرم، التي تحظى بتأييد ودعم كبيرين من المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية والشعبية، موجهًا التحية والتقدير للسفيرة نبيلة مكرم لنجاحها في موقعها الوزاري ليس لصالح المصريين بالخارج ولكن لكل المصريين، وتضمن البروتوكول تشكيل لجنة تنفيذية للتعاون بين الوزارة والكنيسة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية "مراكب النجاة"، وإعداد كوادر مدربة بشكل دائم في المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية.