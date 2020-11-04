آباء وأمهات ولكن "قتلة".. 6 أطفال لقوا مصرعهم على يد أسرهم

قتل الآباء والأمهات لأبنائهم.. جرائم انتشرت خلال الآونة الأخيرة، فهنا أم تحجر قلبها وتركت رضيعها 9 أيام يبكي جوعًا حتى مات وتحللت جثته، وهناك أب ذبح أبنائه الأربعة بحجة الخوف عليهم من تجار الآثار، وأم عذبت طفلها حتى الموت بسبب تبوله اللا إرادي، وقائع شهدها المجتمع المصري اقشعرت لها الأبدان وشاب لها الولدان.

وفاة رضيع تركته والدته 9 أيام دون طعام

جريمة بشعة شهدتها قرية كفر الفقهاء، التابعة لمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية، حيث لقي طفل لم يتعدى الأربعة أشهر مصرعه جوعا، بعد أن صارع الموت ٩ أيام متتالية، إثر ترك والديه له وحيدًا داخل شقتهم بمنزل العائلة المكون من ثلاثة طوابق، حيث تشاجرت والدته مع والده بسبب 50 جنيهًا وأخذت نجلها الأكبر مروان وذهبت لمنزل أسرتها دون إخبار زوجها، وخرجت من المنزل بحجة الذهاب لملئ المياه وسافر والده للعمل في القاهرة تاركًا الطفل مُعتقدًا أنّ والدته ستعود، وعندما عاد من عمله بعد 9 أيام فوجئ بوفاة نجله وتحلله فوق السرير.

مدرس يذبح زوجته وأبنائه الأربعة بالساطور بالفيوم

جريمة بشعة لن ينساها أهالي محافظة الفيوم، حيث استيقظ أهالي المحافظة ذات يومٍ على خبر بشع بقيام مدرس بمعهد أزهري بذبح زوجته وأولاده الأربعة بشقتهم السكنية بمدينة الفيوم، مُستخدمًا الساطور، وذلك بحجة خوفه عليهم بعدما تلقى تهديدات من شركاءه تجار الآثار بالانتقام منه باغتصاب زوجته وقتل أبنائه لقيامه بالتنقيب عن الآثار بمفرده ودون إخبارهم.

خرج دون إخبار والدته فعذبته حتى الموت بالوراق

طفل يبلغ من العمر 13 عامًا انفصل والديه فعاش برفقة والده 7 أعوام إلا أنّ والده أرسله ليعيش مع والدته ولم يقطن معها سوى أسبوع واحد ولم يفعل شيئًا سوى أنّه خرج من المنزل للعب واللهو دون إخبار والدته، فما كان منها إلا أن تعدت عليه بالضرب المُبرح حتى فارقت روحه الحياة

أب يقتل رضيعه خنقًا بالتجمع الخامس

أقدم "أب" على قتل نجله الرضيع بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وتم ضبط الأب القاتل والتحفظ عليه، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتشريح لمعرفة سبب الوفاة.

وتبين من الفحص أن الأب قتل رضيعه خنقا، وأنه يعاني من مرض نفسي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

"أم" تكتم نفس ابنها حتى الموت انتقامًا من والده بكفر الشيخ

"ح. ش"، "26 سنة"، ربة منزل، مقيمة بمدينة كفرالشيخ، دائرة قسم ثان، سولت لها نفسها قتل طفلها "محمد" ذات الأربعة أعوام، وادعت العثور عليه ميتًا ولكن بتضييق الخناق عليها اعترفت بقتله عبر كتم أنفاسه لمرورها بأزمة نفسية بسبب رفض زوجها الإنفاق عليهم.

وجرى نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى كفرالشيخ العام، تحت تصرف النيابة، وألقي القبض على الأم المتهمة، وحرر المحضر رقم 1376 لسنة 2019 جنح قسم ثان شرطة كفرالشيخ، وتولت النيابة التحقيق.

"أم وزوجها" يعذبان طفلها من ذوي الاحتياجات الخاصة حتى الموت بالإسكندرية

تجردت أم من مشاعر الأمومة وشاركت زوجها في تعذيب ابنها، من ذوي الإحتياجات الخاصة حتى الموت، بسبب تبوله اللاإرادي.

بدأت الواقعة ببلاغ تلقاه قسم شرطة "الرمل أول" اليوم، يفيد بوجود شبهة جنائية في وفاة طفل داخل منزله بشارع محطة سوق باكوس، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة وجود جثة "إبراهيم.ح.إ" 16 عامًا، بها آثار تعذيب وحروق بمختلف أنحاء الجسم، داخل الشقة محل سكنه بعقار بجوار نقطة شرطة باكوس.

وتمكن فريق البحث من تحديد مرتكبي الواقعة وهما والدته "م.ح.م" ربة منزل، وزوجها "ي.ع.م" عامل، بسبب تبول المجني عليه اللاإرداي، وألقى القبض على الأم وزوجها، وبادر كل منهما بإتهام الآخر بارتكاب الواقعة وتعذيب المجني عليه، وتحرر محضرًا بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول.