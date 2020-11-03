رسالة بالفرنسية لطفلة مصرية من الحرم النبوي: "توقفوا عن الإساءة للنبي"

طفلة صغيرة لا يتجاوز عمرها ٨ سنوات، مصرية الجنسية وتقيم مع أسرتها في السعودية، استغلت إجادتها للغة الفرنسية ووجهت رسالة إلى كل من يسىء لنبي الإسلام، متخذة من ساحة المسجد النبوي بالمدينة المنورة، مكانا لبث رسالتها التي تنادي فيها باحترام الأديان والكف عن الإساءة للنبي محمد "صلى الله عليه وسلم"، واختصت "الوطن" بنشر الفيديو وترجمة رسالتها.

"هل تعلمون أين نحن الآن؟ إننا في مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هل تعلمون من هو محمد؟ هو خاتم الأنبياء هو الأعظم هو نبي الإسلام، يحترم كل الأديان ويؤمن بها، ويحترم كل الناس ولا يسىء لهم، توقفى يا فرنسا عن الإساءة للنبي"، بهذه الكلمات وجهت الطفلة ميليا محمد العوضي، ٨ سنوات، ابنة محافظة البحيرة، والمقيمة بمدينة جدة بالسعودية مع أسرتها، رسالتها باللغة الفرنسية إلى كل من يسىء للنبي محمد، واستغلت تواجدها مع أسرتها في ساحة الحرم النبوي الشريف، وصورت مقطع فيديو وجهت من خلاله رسالتها.

وقالت والدة الطفلة "ميليا" لـ"الوطن" إن أي مسلم في العالم لا يقبل الإساءة للرسول محمد، تحت شعار حرية التعبير، فحرية التعبير تقف عند الإساءة للآخرين، وهو ما أمرنا به نبي الرحمة، وما حدث من إساءة للنبي كان حديث الساعة في العالم كله خلال الأيام الماضية، ومثل أي بيت مسلم تناقشنا في هذا الأمر داخل الأسرة، وهو الحديث الذي جذب انتباه طفلتنا، وتفاعلت معه وأبدت رغبتها في توجيه رسالة بالفرنسية لمن أساء للرسول.

وأضافت: "تعودنا من وقت لآخر على زيارة المسجد النبوي الشريف، حيث نقيم في جدة ونذهب للمدينة بالسيارة، وعلى الرغم من بُعد المسافة إلا أننا نكون سعداء بزيارة مسجد الرسول، وحينما وصلنا أمس إلى ساحة الحرم النبوي، تحدثت "لينيا" عن رغبتها في توجيه رسالة بالفرنسية، تلك اللغة التي تجيدها منذ صغرها، وأصرت على تصوير رسالتها بكاميرا الهاتف وتوثيقها.