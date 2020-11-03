وزير الإنتاج الحربي في أول مؤتمر صحفي له: صممنا مدرعة مصرية 100%

أكد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة تركز بشكل أساسي، على تعميق التصنيع المحلي، موضحا أنه تكليف مباشر من القيادة السياسية للبلاد.

وأضاف "الوزير"، في أول مؤتمر صحفي له عقب توليه المسئولية، الذي يعقده حاليا عقب ختام فعاليات الاحتفال بعيد الإنتاج الحربي، الذي يواكب إنتاج أول طلقة مصرية، أنه التقى برفقة مسئولي الوزارة عددا من السفراء والمسئولين، مضيفا "الناس بتسعى للاستثمار والتعاون في مصر".

وتابع: "إحنا مش عايزين نشتري بس.. لا عايزين نصنع وننتج".

المدرعة اجتازت الاختبارات بنجاح

وأوضح أن الوزارة عملت على تصميم وإنتاج المركبة المدرعة "سينا 200"، بتصميم مصري 100%، لافتا إلى أن الشركات العالمية والكبرى، لا تنتج المنتج بالكامل، لكن تتكامل مع غيرها من الشركات والمؤسسات المتخصصة، مضيفاً أن "المدرعة سينا 200"، اجتازت كل الاختبارات الخاصة بها، وتجارب التفجير والإطلاق وغيرها.

وتابع: "اللى ما يملكش صناعته العسكرية، صعب أوي يمتلك قراره العسكري".

تطوير المنتج المدني

وأشار إلى أن الوزارة تبحث عن "براند جديد" لتصنيعه في الحياة المدنية، موضحا أن هناك مساعي لتطوير الإنتاج المدني.

وأكد أن الوزارة تتولى شق خطوط ومصانع تدوير ومعالجة المخلفات، بقيمة 4.8 مليار جنيه خلال 4 سنوات، مشيرا إلى أنه سيتم أخذ قمامة في مصنع سينشأ دون دفع أموال لشرائها، وسيتم تحويلها لطاقة كهربائية تضخ للشبكة القومية.

زيادة إيرادات النشاط

ولفت إلى أن إيرادات النشاط للإنتاج الحربي في العام المالي 2019/ 2020، بلغ 15.5 مليار جنيه، بمعدل نمو 17%، بعدما كان 13.2 مليار جنيه في العام السابق له.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلفه بالتكامل مع جميع الجهات التصنيعية، لدعم وتعميق التصنيع المحلي للمنتجات العسكرية والمدنية، ونقل وتوطين التكنولوجيا في هذه المجالات.

192 مشروعًا قوميًا

وأوضح أنه يجري استكمال تنفيذ 192 مشروعًا قوميًا وتنمويًا لصالح وزارات ومحافظات وهيئات مختلفة، بقيمة 25 مليار جنيه.

توفير المركبات الكهربائية

وأشار إلى أن تشغيل الأتوبيس الكهربائي يوفر نحو 50% من قيمة الوقود، عما لو كان يعمل بالسولار، وتابع: "عشان يمشي الأتوبيس 100 كيلو، هيحتاج سولار بـ270 جنيه، ولو كهربائي ستكون القيمة 140 جنيه".

مشروع بمليار دولار

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على إقامة مجمع لصناعة ألواح الطاقة الشمسية بتكلفة مليار دولار تقريباً.

تصنيع الدراجات

وأوضح أن الوزارة تعمل في توفير الدراجات للجهات التي تطلبها بقيمة تتراوح بين 2100 إلى 2900 جنيه.

تشجيع المنتج المحلي

وأشار إلى مشاركة الوزارة في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتشجيع شراء المنتج المحلي "ما يغلاش عليك"، موضحاً أن الخصم من 10 إلى 15% لمنتجاتنا المختلفة.

وقال إن الوزارة تعمل على تنظيم حملة "اعرف وزارة بلدك"، موضحاً أنها توصل المعلومة للمواطنين بأسلوب بسيط عن مصانع ومنتجات الوزارة.

تكريم اسم العصار

وعلى هامش الاحتفالية، كرم الوزير اسم الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي السابق، واصفاً إياه بـ"الفارس النبيل"، كما كرم اسم اللواء يسري النمر، رئيس مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات "مصنع 200 الحربي"، وكذلك العاملين المميزين بالهيئة، مضيفاً: "نعي جيداً قيمة الترس الواحد مهما صغر مقارنة بباقي التروس داخل المعدة"، موضحاً أن أغلب المكرمين شباب تحت الـ40 عاماً.

تكريم إسعاد يونس

كما كرم الفنانة إسعاد يونس، بعد مشاركتها في فيلم تسجيلي عن الفريق العصار، ومساهمتها في الترويج لمنتجات الإنتاج الحربي عبر برنامجها في برنامج "صاحبة السعادة" على قناة DMC.