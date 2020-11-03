الأهالي ضربوها علقة موت.. مسجلة خطر تعترف بخطف تلميذتين من المنوفية

"أنا قلت لهم تعالوا أشتري ليكم الكتب المدرسية ببلاش، وكنت هاخدهم القاهرة استغلهم في التسول أو أجرهم".. بهذه الكلمات اعترفت مسجلة خطر "سرقات"، بتفاصيل خطف طلفتين من محافظة المنوفية.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهمة تقيم بالقاهرة، وتوجهت صباح أمس الأول، إلى مركز بركة السبع، وتجولت أمام المدارس الابتدائية، ورصدت تحرك طلفتين "مي، ومريم" 9 سنوات، ثم اقتربت منهما، وقامت باستدراجهما بحجة شراء الكتب.

ودلت التحريات، أن المصادفة هي من كشفت الواقعة، بعدما شك فيها عامل أثناء هروب المتهمة بالطفلتين، وتم ضبطهما، وأشارت إلى أن الاهالي لقنوها علقة ساخنة، ثم سلموها لرجال المباحث.

قررت النيابة العامة، حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى مركز شرطة بركة السبع في المنوفية، بلاغا يفيد بأنّ مجموعة من أهالي إحدى القرى بدائرة المركز، بتتبع مركبة "توك توك"، بها سيدة وطفلتين وضبطها.

على الفور جرى الانتقال، وبالفحص تبين أنّ (ربة منزل "لها معلومات جنائية"- مقيمة بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية)، استدرجت طفلتين عمرهما (9 سنوات) مقيمتان بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية)، بزعم شراء كتب دراسية لهما، واستوقفت مركبة "توك توك" لتوصيلها لإحدى القرى بدائرة المركز.

وعقب علم أسرتيهما والجيران بتغيبهما، تتبعوا خط سير مركبة "التوك توك" وجرى ضبطها، وتبيّن إصابة المتهمة بجروح متفرقة وكدمة بالعين اليمنى نتيجة تعدي الأهالي عليها، كما تبيّن عدم علم السائق بقصد المتهمة.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بقصد سرقة القرطين الذهبيين الخاصين بالطفلتين، إلا أنّها لم تتمكن من ذلك لضبطها بمعرفة الأهالي، مشيرة إلى ارتكاب واقعة مماثلة بدائرة مركز شرطة زفتى، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.