التحفظ على 650 ألف لتر بنزين قبل بيعها في السوق السوداء بالقليوبية

تحفظت مباحث تموين القليوبية بقيادة العقيد أحمد عبد العليم، على 650 ألف لتر بنزين مدعم داخل محطة لتموين السيارات تم تجميعها من السوق السوداء لبيعها للمواطنين.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد أحمد عبد العليم، مدير مباحث التموين، بورود معلومات من إدارة شرطة التموين أفادت بقيام المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات كائنة بدائرة قسم شرطة قليوب، بالإشتراك مع مالك المحطة، بشراء كميات كبيرة من المواد البترولية "بنزين 92"، من تجار السوق السوداء والإتجار بها داخل المحطة.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المحطة بحملة تموينية مكبرة، اليوم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتبين من خلال الفحص والجرد، قيامهما بتجميع كمية قدرها 637,182 ألف لتر بنزين 92، والإتجار بها داخل المحطة بغرض الاستفادة من فارق الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

يأتي ذلك، فى إطار مواصلة الجهود الأمنية لضبط الجريمة بشتى صورها ولاسيما الجرائم التموينية، والتصدى لمحاولات الإستيلاء على الدعم من خلال إحكام الرقابة على عمليات تداول المواد التموينية.

وفي وقت سابق، تمكنت مباحث التموين بالقليوبية، بقيادة العقيد أحمد عبد العليم، مدير مباحث التموين بالقليوبية، من ضبط المدير المسئول عن محطة للبترول وتموين السيارات، لتجميعه مواد بترولية لبيعها بالسوق السوداء، وعدم الاحتفاظ برخصة إدارة وتشغيل المحطة، وذلك خلال حملة مكبرة استهدفت مراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار، وتوافر السلع ومكافحة جرائم الغش الغذائى، وتحرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.