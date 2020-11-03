"الغرف التجارية": غير مسموح للصيدليات ببيع العدسات اللاصقة والنظارات

قال إبراهيم المغربي، رئيس الشعبة العامة للبصريات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هيئة الرقابة تُعد المسئولة عن التعامل مع بائعي السلع المزورة أو سلع غير مضمونة المصدر، أو أي سلعة لم تمر على جهات الرقابة الشرعية عند دخولها البلاد، موضحًا أن جهات الرقابة تتعامل على حسب مواصفات معينة وضُعت عالميًا.

وأضاف "المغربي"، خلال حواره على شاشة "mbc مصر"، أن هذه السلع يجب أن تحمل شهادات الجودة اللازمة، وموافقات من أجهزة حكومية أيضًا سواء كانت من أمريكا أو أوروبا، بحيث تحتوي السلعة الواحدة على شهادتين من الجودة على الأقل، فالمواطن الأمريكي يتمتع بحقوق إذا قام بأي عملية طبية وحدث معه أي خطأ فإنه يرجع إلى الحكومة الامريكية وليس للجهة التي ارتكبت هذا الخطأ معه.

وناشد الراغبين في استبدال النظارة بالعدسات اللاصقة ضرورة التوجه إلى طبيب العيون لتحديد المواصفة المناسبة للعدسة/ من حيث الكيرف وخامة السلعة ونسبة محتوى المياه، الذي يُشكل عامل كبير في سعر العدسة اللاصقة.

وأشار رئيس الشعبة العامة للبصريات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن الشنابر والعدسات والعدسات اللاصقة تخضع لمواصفة وضعت بمعرفة الهيئة العامة للقياس والجودة، وغير مسموح للصيدليات بيع العدسات اللاصقة والنظارات سواء كانت للشمس أو القراءة، لذلك يتم مراقبة الأسواق من أجل مصلحة المواطن، والتعامل مع الجهات الرقابية لضبط دخول النظارات والعدسات اللاصقة المغشوشة.