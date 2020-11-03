باحث: الكتلة اللاتينية لها أهمية في تقرير مصير انتخابات أمريكا

قال إيلي يوسف، الباحث في الشؤون الأمريكية، إن الرهان على الكتلة اللاتينية في الانتخابات الأمريكية بالنسبة لدونالد ترامب أو جو بايدن هو رهان أساسي، بعد أن باتت للكتلة اللاتنية أهمية خاصة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتقرير مصير الانتخابات في أمريكا.

وأضاف يوسف، خلال تصريحات لشاشة "extra news"، أن السكان اللاتينيون يشكلون أعداد كبيرة جدًا في بعض الولايات وربما يصلون إلى 30% من سكان بعض الولايات، كما أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 تشهد أعلى مشاركة تاريخية بالتصويت المبكر تجاوز الـ 95 مليون تصويت.

وعلى جانب آخر، أكد الدكتور توفيق حميد، الباحث السياسي بواشنطن، خلال حواره على نفس الفضائية، أنه في حالة فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية فإن الجميع يتجه إلى انتخاب مجلس النواب من الحزب الجمهوري.

وأشار إلى أنه في حالة فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية فإن الجميع سيتجه إلى انتخاب الديمقراطيين في انتخابات مجلس النواب.