دبلوماسي سابق: صراع في الانتخابات الأمريكية على الولايات المتأرجحة

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الولايات المتحدة الأمريكية، تنقسم إلى حمراء تصوت للحزب الجمهوري، وولايات زرقاء تصوت للحزب الديمقراطي، وهناك ولايات متأرجحة ومنها فلوريدا، وفي الفترة الأخيرة انضمت ولاية تكساس التي لها أكبر أصوات في المجمع الانتخابي إلى الولايات المتأرجحة.

وأضاف "هريدي"، في مداخلة هاتفية مع فقرة الأخبار، على قناة dmc الفضائية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتأرجحة هي التي يمكن أن تنتخب رئيسا جمهوريا في فترة، والمرة التالية تنتخب رئيسا ديمقراطيا، وهناك صراع شديد بين المرشح الديمقراطي والجمهوري، في ولايتي بنسلفانيا وفلوريدا، والديمقراطيين يضمنون 233 مندوبا في المجمع الانتخابي، بينما تضمن الولايات المؤيدة للمرشح الجمهوري 163 في المجمع الانتخابي، ولكي يفوز المرشح لا بُد أن يحصل على 270 صوتا في المجمع كحد أدنى.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الصراع يكون على الولايات المتأرجحة، وهي التي تحسم هذه الانتخابات، وبعض الولايات مثل فلوريدا قد تعلن النتائج مساء اليوم بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الولايات الأخرى قد تعلن النتائج في وقت لاحق، وبعضها قد يؤخرها لأكثر من 3 أيام.

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خسر قضية رفعها أمام المحكمة الفيدرالية، طالب فيها بعدم احتساب 130 ألف صوت، مشددًا على أن هذه الانتخابات غير مسبوقة على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية.

وبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 11 ولاية والعاصمة واشنطن، حيث فُتحت قبل قليل صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في العاصمة واشنطن.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية مع بدء عملية التصويت في عدد من الولايات الواقعة على الساحل الشرقي الولايات المتحدة.

وبدأت عملية التصويت فعليا عندما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في خمس ولايات أمريكية، من بينها نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا.

وتتجه الأنظار خلال هذه الدورة من انتخابات الرئاسة الأمريكية بشكل خاص إلى 6 ولايات هي ولاية بنسلفانيا هي مهمة للطرفين، إذ تملك 20 صوتًا في المجمع الانتخابي، وتعد ولاية أوهايو كذلك من الولايات المتأرجحة المهمة للمرشحين.

وهناك ولايات شبه محسومة النتائج لصالح الديمقراطيين أو الجمهوريين، إذ من المعروف أن 14 ولاية تصوت عادة لصالح الديمقراطيين، وتشكل في مجملها 188 صوتا في المجمع الانتخابي، من أبرز هذه الولايات كاليفورنيا.