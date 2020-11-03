مستشارة بمجلس مدينة فلادلفيا: فرص بايدن أفضل

قالت مستشارة في مجلس مدينة فلادلفيا، ماريا سانشز، إن جون بايدن يؤدي في الانتخابات الرئاسة الأمريكية، بشكل أفضل من هيلاري كلينتون المرة السابقة، لأن الأخيرة خسرت أصوات النساء في هذه المدينة، والأمريكيون من أصل أفريقي لديهم حماس كبير، وبايدن سيكون له فرصة أفضل.

وأضافت "سانشز"، في مقابلة مع برنامج "الآن" المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكذب كثيرا، والتصويت المبكر مر بشكل آمن، ولم يحدث أي شغب، كما أن الناس وضلوا إلى مراكز الاقتراع بشكل آمن، ويسمح لهم بالتصويت في عملية ميسرة تماما، وهناك شفافية و"ترامب" لديه خوف من وصول المرأة إلى المناصب، ولذلك استطلاعات الرأي تميل إلى كفة "بايدن".

وأشارت المستشارة في مجلس مدينة فلادلفيا، أنه في منطقة فلادلفيا، يسعى الجمهوريون للسيطرة على نسبة أعضاء الكونجرس الخاصة بالمدينة، كما حدث خلال السنوات السابقة، وسوف يتفوق الديمقراطيون، وسنرى هذا في الأيام المقبلة.

بدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 11 ولاية والعاصمة واشنطن، حيث فُتحت قبل قليل صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في العاصمة واشنطن.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية مع بدء عملية التصويت في عدد من الولايات الواقعة على الساحل الشرقي الولايات المتحدة.

وبدأت عملية التصويت فعليا عندما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في خمس ولايات أمريكية، من بينها نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا.

وتتجه الأنظار خلال هذه الدورة من انتخابات الرئاسة الأمريكية بشكل خاص إلى 6 ولايات هي ولاية بنسلفانيا هي مهمة للطرفين، إذ تملك 20 صوتًا في المجمع الانتخابي، وتعد ولاية أوهايو كذلك من الولايات المتأرجحة المهمة للمرشحين.

وهناك ولايات شبه محسومة النتائج لصالح الديمقراطيين أو الجمهوريين، إذ من المعروف أن 14 ولاية تصوت عادة لصالح الديمقراطيين، وتشكل في مجملها 188 صوتا في المجمع الانتخابي، من أبرز هذه الولايات كاليفورنيا.