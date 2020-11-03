عضو بالحزب الجمهوري: وضع سور عازل حول البيت الأبيض خوفا من أعمال عنف

قال الدكتور هاشم كريم، عضو الهيئة العليا للحزب الجمهوري بواشنطن، إن الإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الحالية، ربما يكون الأعلى في التاريخ، وسط من المشاركة من فئات مختلفة في المجتمع، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى.

وأضاف "كريم"، أن بعض تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بقتل مواطنين ملونين، هيجّت الرأي العام، لذا تحرص الجماعات المؤيدة للمرشح الديمقراطي جو بايدن، على التواجد للتصويت بجانب حضور جماعات أخرى "كبار السن- الأمريكين من الأصول الإفريقية والآسيوية"، لم تكن تحرص على التصويت في الانتخابات بجانب سهولة التصويت هذا العام، بعد إتاحة التصويت عبر البريد لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضح عضو الهيئة العليا للحزب الجمهوري بواشنطن، أن المواطن الأمريكي، يهتم بوجود اقتصاد قوي ونشر الأمن في الولايات فيهمه " لقمة العيش"، لكن السياسات الخارجية لبلده يأتي في مرحلة متأخرة.

ولفت إلى أن المحال في نيويورك، وضعت غطاء لحماية تهشم زجاجها بجانب وضع البيت الأبيض، عازل من حديد مقوى في سابقة هي الأول من نوعها، خوفا من انتشار أعمال عنف عقب الإعلان عن نتيجة الانتخابات، خاصة بعد إعلان ترامب، أنه سيعلن نتائج التصويت في الثامنة مساءً، دون الانتظار إلى النتائج الرسمية في الوقت الذي تعلم الديمقراطيون، تعلموا من درس انتخابات 2016 بعد هزيمة مرشحتهم هيلاري كلينتون التي كانت تحضر للاحتفال بالفوز قبل إعلان النتائج لذا قرروا انتظار الإعلان الرسمي.