بدء فرز أصوات المقترعين في التصويت المبكر بالانتخابات الأمريكية

بدأت بعض الولايات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرز أصوات المقترعين في التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية، مع اقتراب ساعة الحسم.

فرز أصوات المقترعين في التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بدأ في كل من: فلوريدا وجورجيا وأريزونا وكارولينا الشمالية ونيفادا.

وكان أكثر من 100 مليون مواطن أمريكي قد أدلوا بأصواتهم بشكل مبكر في الانتخابات الرئاسية قبل يوم الاقتراع الثلاثاء، وفق آخر تعداد لـ"يو إس إيلكشن بروجكت".

وأظهر التعداد الذي أجرته جامعة فلوريدا أن بطاقات الاقتراع التي أرسلت عبر البريد أو سلمها الناخبون شخصيا قبل أن تفتح مراكز التصويت أبوابها رسميا، الثلاثاء، تشكل أكثر من 72 في المئة من العدد الإجمالي للبطاقات في انتخابات 2016، وبذلك، يكون التصويت المبكر قد سجل رقما قياسيا هذا العام بسبب وباء كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

ففي تكساس مثلا، يتجاوز عدد من صوتوا مبكرا هذا العام العدد الإجمالي لسكان الولاية الذين اقترعوا في 2016.

ومن ناحية أخرى، اكتملت عملية فتح مراكز الاقتراع في مختلف الولايات الأميركية في الانتخابات الرئاسية باستثناء ولاية أوريغون الغربية.

وتعتبر ولاية أوريجون الولاية الوحيدة التي لا تعتمد التصويت المباشر، بل التصويت عبر البريد.

وبدء التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في ولاية هاواي وهي الأخيرة التي فتحت مراكز الاقتراع بين الولايات الخمسين.

يذكر أن نحو 240 مليون أمريكي مسجلون للتصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020.