انطلاق فعاليات الدورة التدريبية لدعم المرأة المعنفة بجامعة بنها

انطلقت فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، لدعم مقدمي الخدمات الصحية بالمستشفيات الجامعية فى التعامل مع المرأة المعنفة، وتستمر الدورة خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر الجاري، بكلية الطب جامعة بنها بمحافظة القلوبية .

وشهد الافتتاح، اليوم، الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب، و الدكتور حسام أمين، نائب عميد كلية الطب لشئون المجتمع والبيئة، والدكتورة جيهان فؤاد عبد الوهاب، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، و فاتن خربوش، مسئول وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، والدكتور بهاء شوكت، المستشار الدولي للصحة الإنجابية وتصميم المناهج .

ويستهدف التدريب 30 فردًا من مقدمي الخدمات الصحية بالأقسام المختلفة بكلية الطب، وأكد الدكتور مصطفى القاضي، فى كلمته، تذليل جميع العقبات من أجل الإسراع فى افتتاح وحدة الاستجابة الطبية بمستشفى الجامعة المعنية بتقديم الدعم النفسي والرعاية الصحية للمرأة المعنفة، وتفعيل نظام إحالة داخلي بعد أن يتم رفع قدرات مقدمي الخدمة من خلال الدورة التدريبية الحالية.

وأشارت الدكتورة جيهان فؤاد، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة إلى استمرار المجلس فى جهوده لمناهضة العنف ضد المرأة منذ إنشائه عام ٢٠٠٠، لافتة إلى أن الجهود تتنوع بين برامج واستراتيجيات أو من خلال دور مكتب شكاوى المرأة وفروعه بالمحافظات.

وأوضحت الدكتورة أمل فيليب، مستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، أن المجلس يهتم بدعم الجانب الصحى من خلال استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة ومحور الحماية فى استراتيجية تمكين المرأة 2030 ودور وحدة مناهضة العنف بالمجلس فى التعامل مع قضايا المرأة، والدور الهام الذى سوف تلعبه وحدة الاستجابة الطبية المزمع افتتاحها فى مساعدة المرأة المعنفة فى الحصول على حقها وفقا لنظام إحالة جيد بين الجهات المعنية.

يذكر أن الدورة التدريبية تشمل موضوعات منها تعريف العنف ضد المرأة و العنف الاسرى ومناقشة الأعراف الاجتماعية التى ترسخ العنف مع عرض للفئات الأكثر عرضه للعنف ثم تقديم الرعاية النفسية للسيدة المعنفعة ومهارات التواصل معها ومبادىء الفحص الطبى الشرعى فى حالات الاعتداء الجنسى وتقييم المخاطر وخطة السلامة وكذا نظام التنسيق والاحالة بين الجهات المختصة .