في حدود 200 جنيه.. هدايا مختلفة وغير تقليدية مناسبة لعيد الحب

يحتفل المصريون في أول شهر نوفمبر من كل عام، بمناسبة عيد الحب، حيث يحرص الكثيرون على تقديم الهدايا الرومانسية لتكون ذكرى للمقربين منهم، سواء كانت العلاقة زوجية أو عائلية أو صداقة، لذلك يبحث العديد عن هدايا مناسبة بأسعار في متناول اليد.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أفكار هدايا غير تقليدية لتقديمها في عيد الحب، وبتكلفة بسيطة لا تتعدى 200 جنيه، كالتالي:

هدايا للرجال

النظارات الشمسية

يفضل الكثير من الرجال ارتداء النظارات الشمسية حتى في فصل الشتاء، وتبدأ أسعار النظارات الشمسية في المتاجر ومواقع التسوق أون لاين من 150 و170 و200 جنيه.

محفظة نقود

وعلى عكس محبي حاملي الحقائب، يفضل بعض الرجال عدم ارتداء أي من الحقائب والاكتفاء بوضع النقود والكروت في المحفظة، وتبدأ أسعار المحافظ في المتاجر ومواقع التسوق أون لاين من 50 جنيها، وتتدرج أنواعها باختلاف أشكالها حتى تصل إلى 200 جنيه.

مجوهرات وإكسسوارات

يفضل الكثير من الرجال ارتداء الإكسسوارات مثل الخواتم والسلاسل، يمكن إهداءه خاتما أو سلسلة من الفضة، حيث يبدأ سعر خاتم الفضة من 180 جنيها، بينما يبدأ سعر السلسلة الفضة من 200 جنيه.

الساعات

تبدأ أسعار الساعات الرجالي والحريمي في المتاجر من 150 جنيها فيما فوق، وتختلف الساعات في أنواعها، منها ذات العقارب ومنها الرقمية:

ساعة رقمية

تبدأ أسعار الساعات الرقمية من 150و170 و190 جنيها في المتاجر، كما أنها متوفرة على مواقع التسوق أون لاين.

ساعة ذات عقرب

تبدأ أسعار ساعات العقرب من 170 جنيه و190 و200 جنيه بالمتاجر ومواقع التسوق أون لاين.

حقائب ظهر

يفضل الكثير من الرجال ارتداء حقائب الظهر عند الخروج لاحتواء جميع مستلزماته، خصوصا إذا كان كثير التنقل باللاب توب، وتبدأ أسعار شنط الظهر في المتاجر ومواقع التسوق أون لاين من 150 جنيها، ويوجد منها أنواع أخرى تتراوح أسعارها بين 180 و200 جنيه.

هدايا للسيدات

العدسات اللاصقة

وهناك العديد من السيدات من محبي استخدام العدسات اللاصقة، واستخدامها لتغيير لون العين حسب رغبة كل منهم، وتبدأ أسعار العدسات اللاصقة من 100 جنيه في المتاجر ومواقع التسوق أون لاين وتختلف أنواعها باختلاف أسعارها حتى تصل إلى 200 جنيه.

حقائب اليد

تعد حقيبة اليد من أكثر الهدايا المفضلة لدى السيدات، نظرا لكونها جزء أساسي لارتدائه عند الخروج من المنزل، وتبدأ أسعار حقائب اليد من 100 جنيه، وتختلف الأسعار حسب اختلاف الأشكال والأنواع فهناك حقائب بسعر 140 و 160 و180 و200.

مجوهرات وإكسسوارات

تفضل السيدات ارتداء المجوهرات والإكسسوارات عند الخروج من المنزل، وهناك منهم من يتجنب ارتداء الذهب وتفضل ارتداء الفضة وغيرها من الخامات الأخرى من الخواتم والسلاسل والأساور وغيرها.

وتبدأ أسعار الخواتم من 70 جنيها في المتاجر ومواقع التسوق أون لاين، كما تبدأ أسعار السلاسل من 120 جنيها وتختلف أنواعها باختلاف أسعارها حتى تصل إلى 200 جنيه.