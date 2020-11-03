خبير: كورونا قلبت التوقعات في الانتخابات الأمريكية رأسا على عقب

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن فوز المرشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، تعتمد على نوعين من التقييم، منها "الإدارة"، وهي تعني تقييم أداء الإدارة الحالية التي يقودها دونالد ترامب، وحتى مارس الماضي كانت كل التقييمات إيجابية، رغم الصدامات مع عدد من القوى الدولية.

وأضاف "فرحات"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، الثلاثاء، أن أزمة فيروس كورونا المستجد، قلبت كل التوقعات رأسا على عقب، باستثناء محاولة "ترامب" تحميل المسؤولية على أطراف خارجية، لتحويلها إلى قضية دولية ضد الصين.

وتابع مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن استطلاعات الرأي في عام 2016، كانت متوقعة فوز هيلاري كلينتون، ولكن المفاجأة كانت فوز "ترامب"، واستطلاعات الرأي حاليا تشير إلى فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، وهناك تقارير تشير إلى عدم الثقة الكاملة في استطلاعات الرأي، وهذا يفتح الباب للتساؤل حول الاعتماد على نتائج هذه الاستطلاعات.

وأشار، إلى أن البرامج الانتخابية بالنسبة للحزبين الديمقراطي والجمهوري، ومواقفهم في قضايا مثل الضرائب والزراعة وغيرها، تؤثر على نتائج الانتخابات، ولكنها ليست حاسمة في هذه الانتخابات، بل عناصر أخرى مثل حالة الاستقطاب في الإعلام الأمريكي، وأيضا قضية التمييز والشعور بالتهديد داخل المجتمع الأمريكي، وبالتالي الناخب سيحدد موقفه من ناحية الخلفية القومية التي ينتمي إليها.

بدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 11 ولاية والعاصمة واشنطن، حيث فُتحت قبل قليل صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في العاصمة واشنطن.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية مع بدء عملية التصويت في عدد من الولايات الواقعة على الساحل الشرقي الولايات المتحدة.

وبدأت عملية التصويت فعليا عندما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في خمس ولايات أمريكية، من بينها نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا.