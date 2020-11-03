آيتن عامر عن إصابة الفنانين بـ كورونا في الجونة: لسه فيه ناس ما أعلنوش

نشرت الفنانة آيتن عامر، رسالة مبهمة عبر حسابها بموقع فيس بوك، عن انتشار أخبار إصابة عدد كبير من ضيوف مهرجان الجونة، بفيروس كورونا.

كتبت آيتن قائلة: "هما ليه لسه فيه ناس ما أعلنوش خبر إصابتهم لحد دلوقتي؟"

وجاء رد عدد من الفنانين عليها، منهم أحمد الشامي الذي قال لها: "هو لسه فيه ناس أكتر من اللي أعلنوا".

وأضاف: "أنا مش فاهم الكمامة مشكلتها ايه"، كما علق المخرج مجدي الهواري قائلا: "حاجة غريبة جدا".

كانت الفنانة الفنانة نشوى مصطفى أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بعد قيامها بعمل أشعة مقطعية على الرئة.

كتبت نشوى عبر صفحتها الرسمية بفيس بوك قائلة: "ادعولى عملت أشعة مقطعية على الرئة، والنتيجة لسه طالعة، وللاسف كورونا- أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت، أرجوكم يعمل تحليل، لو سمحتم الموضوع مش سهل، ماتستهونوش خلو بالكم كورونا رجع بشدة- ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب- ربنا يحافظ عليكم يارب- ادعولى".

وكشف الـ"رابر ويجز"، تطورات حالته الصحية، بعد إصابته بفيروس كورونا، خلال تواجد في مدينة الجونة، مؤكدًا بقوله: "الوضع مش صعب".

وقال "ويجز"، خلال فيديو نشره عبر خاصية الـ"ستوري" بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إنّ حالته مستقرة ولم تشهد أي سوء، حيث يقضي فترة العزل بصحبة صديقه في الجونة.

ووجه "ويجز" الشكر لجمهوره، بعد حرصهم على الاطمئنان على حالته الصحية، متابعًا: "بشكر الناس اللي حبت تتطمن عليا.. نأمل إن الأزمة تعدي علي خير ونقوم بسرعة ونرجع نغزو العالم تاني".

وكان "ويجز"، أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد، خلال تواجده في مدينة الجونة، مُطالبًا أصدقاءه الذين التقى بهم طوال الأيام الماضية، بضرورة إجراء التحاليل الطبية للتأكد من مدى سلامتهم.

وكتب "ويجز" عبر خاصية الـ"ستوري" بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "يا جماعة أنا حللت كورونا وطلع إيجابي، أنا في الجونة بقالي فترة واحتكيت بناس كثير، فأرجوكم أي حد احتك بيا في الفترة دي يعزل نفسه ويحلل.. ربنا يعافينا كلنا".